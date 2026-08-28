Palm Beach se suma a la histórica caída de matrículas que sacude al sur de Florida

MIAMI.— La pérdida de estudiantes en las escuelas públicas del sur de Florida dejó de ser un problema concentrado en Miami-Dade y Broward. Palm Beach registró una reducción de casi 7.000 alumnos al comienzo del curso 2026-2027, más del doble de lo previsto por sus autoridades educativas.

El conteo realizado durante el undécimo día de clases encontró 5.990 estudiantes menos en los planteles administrados por el distrito, una caída de 3.78%. Las escuelas chárter perdieron otros 969 alumnos, equivalente al 4.51%. En total, la reducción alcanzó 6.959 estudiantes, frente a los aproximadamente 2.900 que anticipaba el distrito.

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Palm Beach había perdido cerca de 7.000 alumnos durante el curso anterior. En dos años, por tanto, la disminución acumulada ronda los 14,000 estudiantes.

Casi 35.000 alumnos menos en la región

La comparación entre condados requiere cautela porque Palm Beach utilizó su conteo del undécimo día, mientras Miami-Dade y Broward divulgaron cifras correspondientes a la apertura del curso.

Aun con esa diferencia metodológica, los números muestran la dimensión regional del fenómeno. Broward reportó una disminución de 11.358 estudiantes entre el primer día del curso anterior y el actual. El distrito calcula que mantiene más de 60.000 asientos vacíos y estudia cerrar o consolidar diez escuelas adicionales, después de clausurar seis planteles.

En Miami-Dade, las escuelas tradicionales comenzaron el curso con 215.078 alumnos, frente a 230.172 un año antes: una caída de 15.094. Las chárter también retrocedieron por primera vez, al pasar de 86.913 a 85.473 estudiantes. La reducción conjunta alcanza 16.534 alumnos.

Sumados, los conteos iniciales de los tres condados reflejan alrededor de 34.850 estudiantes menos. Sin embargo, Miami-Dade sostiene que las cifras del primer día representan solamente una fotografía preliminar. El recuento de octubre será el utilizado por Florida para distribuir una parte importante de los fondos educativos.

¿Demografía, inmigración o vales escolares?

Los distritos mencionan varias posibles causas: descenso de la natalidad, costo de la vivienda, salida de familias jóvenes, menor llegada de inmigrantes y expansión de las becas estatales para asistir a escuelas privadas.

En Miami-Dade, el superintendente José Dotres destacó especialmente el cambio migratorio. Según explicó, el distrito acostumbraba a recibir entre 14.000 y 22.000 estudiantes procedentes de otros países cada año, pero durante el curso anterior inscribió cerca de 3.000.

La expansión de los vales escolares genera una interpretación distinta. Step Up For Students, organización que administra la mayoría de esas becas, considera el crecimiento de la elección educativa una respuesta a la demanda de las familias. Su directora ejecutiva, Gretchen Schoenhaar, sostiene que los padres quieren más alternativas y combinan recursos públicos y privados según las necesidades de sus hijos.

Sindicatos y defensores de la escuela pública cuestionan, entretanto, un sistema en el cual el dinero sigue al estudiante mientras los distritos deben continuar pagando edificios, transporte y personal.

Recortes frente al rechazo de las familias

Palm Beach anunció una pausa en las contrataciones, ajustes de personal y nuevas reducciones presupuestarias. La caída del curso anterior ya había provocado una pérdida inmediata de $66 millones. Antes de conocerse el nuevo descenso, el superintendente Mike Burke advertía que el impacto acumulado podía superar los $100 millones.

Gordon Longhofer, presidente del sindicato de maestros de Palm Beach, rechazó que los despidos docentes sean una solución y pidió revisar el modelo estatal de financiamiento.

En Broward, el superintendente Howard Hepburn argumenta que mantener planteles con pocos alumnos consume recursos que deberían llegar a las aulas. Varias familias responden que cerrar escuelas puede desarticular comunidades y trasladar estudiantes hacia centros con resultados inferiores.

La polémica apenas comienza. Los conteos de octubre permitirán saber si las cifras actuales se moderan o si Palm Beach, Broward y Miami-Dade deberán acelerar cierres, fusiones y recortes en toda la región.