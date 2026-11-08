Mucho dinero y pocos resultados: 5 contratos que encendieron las alarmas en MLB

Vladimir Guerrero Jr. #27 de los Toronto Blue Jays reacciona tras ser ponchado contra los Cincinnati Reds durante la primera entrada de su partido de la MLB en el Rogers Centre el 26 de septiembre de 2026 en Toronto, Canadá.

El béisbol de las Grandes Ligas volvió a demostrar que invertir grandes cantidades de dinero no garantiza resultados. En 2026, cinco figuras concentraron parte de esa realidad: Kyle Tucker, Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, Giancarlo Stanton y Garrett Crochet. Todos afrontaron la temporada con contratos millonarios y expectativas elevadas, pero sus actuaciones dejaron más interrogantes que certezas.

Los Dodgers de Los Ángeles apostaron por Kyle Tucker con un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares. El jardinero llegó para aportar poder y consistencia a una alineación diseñada para ganar campeonatos.

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Sin embargo, terminó la temporada con promedio de .233, 17 jonrones y OPS de .715. Aunque disputó 154 encuentros y anotó 90 carreras, su producción ofensiva quedó por debajo de lo esperado para un jugador de su categoría.

Su acuerdo contempla opciones de salida que podrían permitirle marcharse antes de 2029. En 2027 tendrá la oportunidad de recuperar su mejor versión y demostrar que puede convertirse en una pieza decisiva para los Dodgers.

Vladimir Guerrero Jr. (#27) de los Toronto Blue Jays observa tras conectar un jonrón de dos carreras en la tercera entrada contra Shohei Ohtani (#17) de los Los Angeles Dodgers en el cuarto juego de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium el 28 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP

Guerrero Jr., entre los millones y la polémica

Vladimir Guerrero Jr. firmó con Toronto una extensión de 14 años y 500 millones de dólares, que lo vincula con los Azulejos hasta 2039. La apuesta a largo plazo contrasta con una primera campaña discreta bajo el nuevo acuerdo: promedio de .260, nueve cuadrangulares y OPS de .688.

A sus números se sumó una polémica por sus declaraciones sobre el contrato. En una entrevista con Verónica Batista, el dominicano defendió el dinero recibido y aclaró que no le pagaron para conectar 40 jonrones cada temporada, sino por lo que había demostrado anteriormente.

«A mí no me pagaron porque yo voy a dar 40 todos los años. A mí me pagaron por lo que yo hice ya», expresó. También reconoció que le resultaba difícil entender cómo podía haber recibido tanto dinero mientras producía tan poco.

Sus palabras generaron críticas entre aficionados que esperaban una respuesta más contundente ante su bajo rendimiento. Ahora, el primera base necesita recuperar su poder y demostrar que sigue siendo el referente ofensivo que Toronto espera tener durante los próximos años.

Bichette, bajo presión en Nueva York

Bo Bichette llegó a los Mets con un contrato de tres años y 126 millones de dólares, una inversión destinada a reforzar la ofensiva del equipo neoyorquino.

El infielder terminó 2026 con promedio de .260, 18 jonrones, 78 carreras impulsadas y OPS de .702. Aunque mantuvo capacidad para conectar imparables, su producción global estuvo lejos de lo que se espera de un jugador con semejante salario.

Su acuerdo contempla opciones del jugador que pueden modificar su permanencia en Nueva York, con la posibilidad de continuar hasta 2028. La próxima campaña será clave para elevar sus números y convertirse en uno de los motores ofensivos de los Mets.

Crochet y Stanton, dos problemas diferentes

Garrett Crochet afrontó una campaña complicada con Boston después de firmar una extensión de seis años y 170 millones de dólares, vigente hasta 2031. Los Medias Rojas apostaron por el zurdo para encabezar su rotación, pero su temporada quedó marcada por las dificultades para mantener la continuidad.

Crochet registró marca de 3-3, efectividad de 6.30 y apenas seis aperturas, con 30 entradas lanzadas. Un rendimiento muy inferior al esperado para un lanzador llamado a marcar diferencias. Su caso exige cautela, pero Boston necesita recuperar al pitcher dominante que justificó la inversión.

Giancarlo Stanton representa otro tipo de preocupación para los Yanquis. El toletero firmó originalmente con Miami un contrato de 13 años y 325 millones de dólares, antes de ser traspasado a Nueva York en 2017.

Las lesiones volvieron a limitarlo en 2026. Disputó apenas 24 partidos, con promedio de .256, tres jonrones y 14 carreras impulsadas. Su contrato tiene 2027 como último año garantizado y contempla una opción del club para 2028. Su potencia continúa siendo reconocida, pero la falta de disponibilidad se ha convertido en el principal obstáculo para aprovecharla.

2027, una temporada para reivindicarse

Los cinco casos reflejan los riesgos de los contratos millonarios: los equipos pagan por el talento demostrado y por el rendimiento que proyectan, pero los resultados deben confirmarse en el terreno.

Tucker necesita recuperar su impacto ofensivo; Guerrero, volver a ser una amenaza de poder; Bichette, elevar su producción; Crochet, recuperar el dominio; y Stanton, mantenerse sano.

En 2027, todos tendrán algo que demostrar. Porque en las Grandes Ligas los contratos pueden garantizar millones, pero solamente el rendimiento permite justificar cada dólar.