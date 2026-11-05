Los Marlins reestructuran su roster y Javier Sanoja apunta a consolidarse como tercera base titular

El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, lanza la pelota hacia la segunda base durante un juego, el 22 de agosto de 2025.

Los Marlins de Miami comenzaron a mover sus piezas de cara a la próxima temporada de las Grandes Ligas. La organización realizó una serie de modificaciones en su roster de 40 jugadores que, además de abrir espacio para nuevos prospectos, empieza a ofrecer pistas sobre los planes deportivos de la franquicia.

Uno de los nombres que sale fortalecido de estos movimientos es el del venezolano Javier Sanoja, quien se perfila como el principal candidato para ocupar la tercera base de manera permanente en 2027.

Miami incorporó a seis lanzadores a su roster: Ronny Henríquez, Cameron Weston, William Kempner, Adam Mazur, Robby Snelling y Andrés Nardi. En contraparte, dejó fuera al infielder Graham Pauley, los lanzadores Tyler Zuber, Josh White, Zach Brzykcy, Wikelman González, Bradley Blalock y Patrick Monteverde, además de los receptores Brian Navarreto y Logan Driscoll.

Con estos ajustes, los Marlins cuentan actualmente con cinco puestos disponibles en su plantilla de 40 peloteros, aunque el número podría aumentar durante las próximas semanas. El 17 de noviembre vence el plazo para que los jugadores que recibieron ofertas calificadas decidan si las aceptan, mientras que el día 20 las organizaciones deberán determinar qué peloteros de sus respectivos rosters recibirán una oferta de contrato.

Sanoja gana terreno en la antesala

La salida de Graham Pauley y Connor Norby, dos jugadores que habían competido por la tercera base durante los Entrenamientos de Primavera, despeja considerablemente el panorama para Javier Sanoja.

El venezolano, de 24 años, fue el jugador que más veces defendió esa posición para Miami durante la campaña, con 84 titularidades, y respondió con números que lo colocaron entre los antesalistas más productivos de la Liga Nacional.

Entre los peloteros cuya posición principal fue la tercera base y que acumularon al menos 450 visitas al plato, Sanoja terminó segundo en promedio de bateo (.295), cuarto en slugging (.458) y en carreras creadas ponderadas (wRC+), con 115. También ocupó el quinto lugar en WAR calculado por FanGraphs (2.9).

Su rendimiento defensivo tampoco pasó inadvertido. Fue finalista al Guante de Oro como tercera base, después de haber conquistado el reconocimiento como jugador utility en 2025.

Además, estableció marcas personales en varias categorías, incluidos los encuentros disputados (144) y los cuadrangulares (11). Su evolución ha cambiado la percepción que existía sobre su papel dentro del equipo, pasando de ser una pieza de utilidad a convertirse en una alternativa para la alineación titular.

«La temporada de Javier fue increíble. Nos demostró que es un jugador de todos los días en Grandes Ligas que podría convertirse en una superestrella», destacó Peter Bendix, presidente de operaciones de béisbol de Miami.

Ramírez tendrá una nueva oportunidad detrás del plato

Otro movimiento que permite anticipar los planes de los Marlins está relacionado con la receptoría. Después de las salidas de Brian Navarreto y Logan Driscoll, Joe Mack y el dominicano Agustín Ramírez son los únicos catchers que permanecen en el roster de 40.

Mack, bateador zurdo, apunta a asumir la titularidad durante buena parte de la semana, por lo que Ramírez tendría la responsabilidad de ocupar el puesto de receptor suplente.

El dominicano tuvo una campaña complicada y llegó a ser enviado a las ligas menores para trabajar en sus problemas defensivos y recuperar sensaciones con el bate. Sin embargo, dejó señales positivas después de regresar a las Mayores.

En 11 encuentros, seis de ellos como titular detrás del plato, no cometió errores ni registró lanzamientos descontrolados en 50 entradas. También consiguió resultados superiores al promedio en los desafíos del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS).

La evolución representa un avance importante respecto a 2025, cuando encabezó las Grandes Ligas en errores y lanzamientos descontrolados entre los receptores.

Ofensivamente, Ramírez conserva una de sus principales fortalezas: la capacidad de conectar la pelota con enorme potencia. Su velocidad de salida máxima alcanzó las 114,9 millas por hora, aunque necesita mejorar su elevación de la bola para convertir esa fuerza en una mayor producción de extrabases. Su porcentaje de rodados fue del 51,8%.

Bendix reconoció las dificultades que atravesó el receptor, pero valoró su capacidad para sobreponerse a una temporada de constantes ajustes y cambios de categoría.

Miami continúa buscando brazos para su pitcheo

La incorporación de Cameron Weston también refleja una de las estrategias que los Marlins han mantenido durante los últimos años: identificar lanzadores con potencial de desarrollo y encontrar nuevas formas de aprovechar sus características.

El derecho de 26 años cuenta con experiencia como abridor y relevista, una versatilidad que podría permitirle desempeñar diferentes funciones dentro del cuerpo de lanzadores.

Aunque presenta una efectividad de 4.32 en su trayectoria en las ligas menores, Miami considera que puede encontrar mejores resultados mediante modificaciones en la utilización de sus lanzamientos.

La organización ha trabajado anteriormente en el desarrollo de sus serpentineros, especialmente en aspectos como la velocidad, el movimiento de sus pitcheos y la ampliación de sus repertorios.

La incógnita de Andrés Nardi

Uno de los casos que merece especial atención es el del zurdo Andrés Nardi, cuyo futuro dentro del roster de 40 todavía representa una interrogante.

Los Marlins también reincorporaron a Ronny Henríquez, Adam Mazur, Robby Snelling y William Kempner después de que permanecieran en la lista de lesionados de 60 días. Sus respectivos regresos están previstos para diferentes momentos de 2027 y, en el caso de Kempner, posiblemente hasta 2028.

Sin embargo, Nardi presenta una situación particular. El relevista dominicano es elegible para el arbitraje salarial y tiene contrato bajo control del equipo hasta después de la temporada de 2028, pero se espera que permanezca fuera de acción durante buena parte de 2027, posiblemente toda la campaña, debido a una cirugía en el codo izquierdo.

Miami deberá decidir si mantiene ocupado uno de sus puestos en el roster con un lanzador que difícilmente podrá contribuir durante el próximo campeonato o si utiliza ese espacio para proteger a otros prospectos de la organización.

No sería la primera vez que los Marlins apuestan por su recuperación. La temporada pasada conservaron su lugar en la plantilla pese a que no lanzaba en las Grandes Ligas desde el 21 de agosto de 2024. Nardi consiguió finalmente ganarse un puesto para el Día Inaugural de 2026, pero una reacción por estrés en la caja torácica izquierda, sufrida el 30 de mayo, terminó condicionando su campaña y posteriormente necesitó pasar por el quirófano.

La necesidad de contar con relevistas zurdos también puede influir en la decisión. Actualmente, Cade Gibson y Dax Fulton son los únicos serpentineros zurdos saludables en el roster de 40. Gibson terminó con efectividad de 5.36 y WHIP de 1.39 en 47 presentaciones, mientras que Fulton registró una efectividad de 3.77 y WHIP de 1.33 en 16 actuaciones.

Los movimientos de noviembre apenas representan el primer capítulo de la planificación de Miami. Con cinco puestos disponibles y varias decisiones contractuales por delante, los Marlins todavía tienen margen para incorporar talento. No obstante, el panorama comienza a aclararse para algunos nombres: Sanoja tiene la oportunidad de adueñarse de la tercera base y Ramírez buscará recuperar su mejor versión como receptor, mientras la organización continúa evaluando cómo fortalecer su cuerpo de lanzadores.