sábado 18  de  octubre 2025
Fútbol

Neymar en el Inter Miami: ¿realmente sería tan beneficioso?

Por segunda vez en el último año, el nombre del polémico atacante brasileño ha sido relacionado con el Inter Miami, escuadra en la que se reuniría con Lionel Messi y Luis Suárez, sus excompañeros en el Barcelona

El atacante brasileño Neymar calienta antes de un partido del Al-Hilal, el 21 de octubre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

A este punto, el Inter Miami es bien conocido en el mundo del fútbol como el epicentro de los reencuentros. Tras la llegada de Lionel Messi a la institución a mediados de 2023, varios de sus excompañeros en el Barcelona, como Jordi Alba, Sergio Busquets, Javier Mascherano y Luis Suárez se han sumado a las "Garzas", así como también su gran amigo de la selección argentina, Rodrigo De Paul.

Ahora, por segunda vez en el último año, otro viejo conocido de la "Pulga" podría agregar su nombre a la reunión. No es otro que el polémico atacante brasileño Neymar, quien renovó con el Santos de su país natal hasta diciembre del año en curso.

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 
Un breve vistazo al pasado basta para comprender por qué el Inter Miami y sus fanáticos estarían felices con el arribo de "Ney". Entre 2014 y 2017, el trío de Messi, Suárez y el goleador histórico de la Canarinha se convirtió en el más letal del último siglo.

Indudablemente, la contratación de Neymar representaría una ganancia a nivel de mercadeo para los rosas. Pero la gran pregunta que sus directivos y aficionados deberían realizarse es: ¿qué tan beneficioso puede ser el movimiento para el equipo dentro de la cancha?

Si bien el talento de Neymar nunca ha estado en duda, tampoco ha sido el caso con su largo historial de lesiones.

neymessi.jpg
El delantero argentino Lionel Messi (derecha) y su compañero brasileño Neymar, entonces del París Saint-Germain, durante el calentamiento previo a un partido de la liga francesa contra Montpellier, el sábado 13 de julio de 2022.

De acuerdo a Transfermarkt, el brasileño se ha perdido 260 partidos y más de 1.500 días en su carrera gracias a 44 lesiones y enfermedades. Desde sumarse al París Saint-Germain en 2018, su etapa posterior a los años dorados con el Barcelona, Neymar ha sufrido un total de 29 lesiones, ha perdido 205 encuentros y 1.229 días.

Añadir a Neymar a la plantilla ayudaría a vender boletos y camisetas, ¿pero realmente valdría la pena invertir el elevado monto que, con casi toda seguridad, costaría adquirir al brasileño, por un jugador con semejante historial de problemas físicos recientes?

Por otro lado, la posible adición de Neymar sería una nueva señal de que el Inter Miami se está intentando transformar en los New York Yankees de George Steinbrenner. Un equipo que, sencillamente, se enfoca en ganar en las subastas por grandes jugadores, dejando a un lado el talento joven que se puede desarrollar dentro del club.

En tiempos recientes, el Inter Miami ha producido a un grupo sólido de jugadores desde su academia, como Benjamín Cremaschi, Ian Fray y David Ruiz, entre otros.

Es probable que un conjunto ganador necesite de un balance entre ambas estrategias, pero apostar por un jugador de 33 primaveras que casi no ha demostrado nada en la cancha en los últimos dos años podría enviar el mensaje incorrecto hacia la cantera.

