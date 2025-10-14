martes 14  de  octubre 2025
FÚTBOL

Vuelven a surgir reportes de un interés del Inter Miami por Neymar

El astro brasileño renovó recientemente con el Santos hasta finales de año, pero el Inter Miami parece estar interesado en reunirlo con Lionel Messi en 2026

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.&nbsp;

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Cuando parecía que esa reunión en particular no iba a concretarse, los reportes de un posible interés del Inter Miami por reclutar al astro brasileño Neymar y reunirlo con el argentino Lionel Messi han regresado.

De acuerdo a una información publicada por el Daily Mail, el goleador histórico de la selección de Brasil podría estar entre las prioridades de contratación para el conjunto de David Beckham y compañía rumbo al próximo año.

Lee además
El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 
FÚTBOL

Neymar recibe el respaldo de Ronaldo para regresar a la selección de Brasil
El español Jordi Alba, del Inter Miami, maneja el balón en un partido contra el San José Earthquakes, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

¡Otro que se le va al Inter Miami! Jordi Alba anuncia su retiro al final de esta temporada

Neymar, quien compartió con Messi en el Barcelona y también en el París Saint-Germain, renovó contrato con el Santos de su país natal hasta el venidero mes de diciembre, por lo que estará libre para negociar con otros clubes desde ese punto en adelante.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Neymar Jr (@neymarjr)

El polémico atacante sudamericano ya estuvo ligado al Inter Miami en el pasado, cuando se conoció que abandonaría el Al-Hilal de Arabia Saudita y antes de que pactara con el Santos en enero.

El Inter Miami perderá a los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba al finalizar la presente campaña de la MLS, pues ambos anunciaron que colgaran los botines a la conclusión del torneo. Las "Garzas" estarían firmando al también ibérico Sergio Reguilón, del Tottenham, para llenar una de esas vacantes y se encontrarían en proceso de armar una lista de jugadores que actualmente residen en Europa con miras a reforzarse rumbo al siguiente campeonato.

Al mismo tiempo, los dirigidos por Javier Mascherano están trabajando en extensiones de contrato para Messi y el uruguayo Luis Suárez, quien también compartió con Neymar en el Barcelona.

El momento idóneo

Si bien el reporte deja claro que las negociaciones todavía no han tenido lugar, los representantes de Neymar habrían reconocido el valor que tendría para el jugador, dentro y fuera del campo, poder mudarse hacia los Estados Unidos en un año en el que la nación organizará, junto con México y Canadá, el Mundial de fútbol.

El Inter Miami se mantiene en la busca de su primer título de la MLS y ya tiene el boleto asegurado para los playoffs de este año.

Cuando jugaron juntos en el Barcelona, entre 2014 y 2017, Neymar, Messi y Suárez se combinaron para 364 goles y 173 asistencias en una época dorada para el club.

Temas
Te puede interesar

Inter Miami encara un duelo clave en la MLS, sin certezas con Messi

Messi guía triunfo del Inter Miami en la MLS y rinde tributo a Alba

Ancelotti abre de nuevo la puerta de la selección de Brasil para Neymar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril