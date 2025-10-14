Vuelven a surgir reportes de un interés del Inter Miami por Neymar

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.

Cuando parecía que esa reunión en particular no iba a concretarse, los reportes de un posible interés del Inter Miami por reclutar al astro brasileño Neymar y reunirlo con el argentino Lionel Messi han regresado.

De acuerdo a una información publicada por el Daily Mail, el goleador histórico de la selección de Brasil podría estar entre las prioridades de contratación para el conjunto de David Beckham y compañía rumbo al próximo año.

Neymar, quien compartió con Messi en el Barcelona y también en el París Saint-Germain, renovó contrato con el Santos de su país natal hasta el venidero mes de diciembre, por lo que estará libre para negociar con otros clubes desde ese punto en adelante.

El polémico atacante sudamericano ya estuvo ligado al Inter Miami en el pasado, cuando se conoció que abandonaría el Al-Hilal de Arabia Saudita y antes de que pactara con el Santos en enero.

El Inter Miami perderá a los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba al finalizar la presente campaña de la MLS, pues ambos anunciaron que colgaran los botines a la conclusión del torneo. Las "Garzas" estarían firmando al también ibérico Sergio Reguilón, del Tottenham, para llenar una de esas vacantes y se encontrarían en proceso de armar una lista de jugadores que actualmente residen en Europa con miras a reforzarse rumbo al siguiente campeonato.

Al mismo tiempo, los dirigidos por Javier Mascherano están trabajando en extensiones de contrato para Messi y el uruguayo Luis Suárez, quien también compartió con Neymar en el Barcelona.

El momento idóneo

Si bien el reporte deja claro que las negociaciones todavía no han tenido lugar, los representantes de Neymar habrían reconocido el valor que tendría para el jugador, dentro y fuera del campo, poder mudarse hacia los Estados Unidos en un año en el que la nación organizará, junto con México y Canadá, el Mundial de fútbol.

El Inter Miami se mantiene en la busca de su primer título de la MLS y ya tiene el boleto asegurado para los playoffs de este año.

Cuando jugaron juntos en el Barcelona, entre 2014 y 2017, Neymar, Messi y Suárez se combinaron para 364 goles y 173 asistencias en una época dorada para el club.