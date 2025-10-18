Verstappen aprovecha los choques de McLaren y se lleva el sprint de Austin

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, sube al podio tras ganar el Sprint de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 18 de octubre de 2025.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) venció este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y recortó terreno en la clasificación general a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris , que abandonaron en la primera vuelta.

El australiano Piastri, líder del Mundial, fue golpeado en la primera curva por el alemán Nico Hülkenberg y terminó colisionando contra el británico Norris en la caótica salida en Austin (Texas).

Verstappen, que partió desde la pole, dominó la prueba de principio a fin y el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr (Williams) lo acompañaron en el podio.

Los mecánicos de McLaren disponían de menos de tres horas para reparar los autos de Piastri y Norris y que puedan participar a partir de las 21H00 GMT en la clasificación para el Gran Premio del domingo.

Este triunfo infunde más esperanzas a Verstappen en su misión de acometer una histórica remontada en las últimas seis carreras del año y alcanzar su quinto título mundial seguido.

Con los ocho puntos que sumaron en el esprint, el neerlandés se acercó a 55 unidades de Piastri y 33 de Norris.

"Tuve una buena salida", dijo Mad Max antes de hacer también autocrítica.

"Después de la intervención del auto de seguridad, me tomé unas vueltas para encontrar mi ritmo y creo que tendremos que ser más rápidos si queremos ganar el Gran Premio mañana", admitió.

Colapinto, penúltimo

Si Verstappen se anotó un segundo triunfo seguido en un esprint, McLaren comenzó el fin de semana en Texas de la peor forma posible.

Norris, que salió en segundo lugar, no pudo desbancar al neerlandés en la salida mientras por detrás Piastri recibió un choque de Hülkenberg cuando el experimentado piloto de Sauber se lanzó a sortear a los McLaren en la primera curva.

El impacto envió el auto del australiano directo contra el de su compañero de escudería.

En el violento impacto, una de las ruedas traseras de Norris fue arrancada y rodó por la pista en medio del grupo de pilotos muy disperso por este incidente.

Piastri trató de mantenerse en carrera pero no llegó muy lejos ya que su suspensión delantera derecha estaba rota.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue otro piloto involucrado en el incidente y también abandonó.

El auto de seguridad fue desplegado durante seis vueltas para permitir a los comisarios retirar los escombros que cubrían la pista.

En el reinicio de la prueba George Russell, ganador del último Gran Premio en Singapur, puso en algunos aprietos a Verstappen pero el neerlandés formó las 19 vueltas en el liderato.

En una carrera con cinco abandonos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue el penúltimo piloto en llegar a la meta en el decimocuarto lugar.

"Me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó", dijo después Colapinto. "Igualmente falta ritmo, no estamos rápidos, hay que tratar de entenderlo para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando este fin de semana".

FUENTE: AFP