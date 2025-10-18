sábado 18  de  octubre 2025
Apple se convierte en el nuevo socio exclusivo de transmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos desde 2026

Apple será el nuevo socio exclusivo de la Fórmula 1 en EE.UU. desde 2026, reemplazando a ESPN en un acuerdo histórico de 160 millones por año.

Esta foto muestra el circuito iluminado para el próximo Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el Circuito Urbano de Marina Bay, mientras un rayo (izq.) ilumina el cielo de Singapur el 1 de octubre de 2025.

Esta foto muestra el circuito iluminado para el próximo Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el Circuito Urbano de Marina Bay, mientras un rayo (izq.) ilumina el cielo de Singapur el 1 de octubre de 2025.

Roslan RAHMAN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Fórmula 1 anunció un acuerdo de cinco años con Apple que convertirá a la compañía tecnológica en su nuevo socio exclusivo de transmisión en Estados Unidos a partir de la próxima temporada.

La alianza, valorada en aproximadamente 160 millones de dólares anuales, marca el fin de la relación entre la F1 y ESPN, que había sido el socio de transmisión desde 2018.

El impacto del acuerdo y la expansión del deporte

El pacto llega tras el éxito de “F1: The Movie”, la película producida por Apple Studios y protagonizada por Brad Pitt, que ha recaudado más de 630 millones de dólares en cines, convirtiéndose en la película deportiva más exitosa de la historia.

Este vínculo previo posicionó a Apple como el principal candidato para asegurar los derechos televisivos del campeonato en EE.UU.

¿Qué ofrecerá Apple a los fanáticos de la F1?

Apple transmitirá todas las carreras, clasificaciones, prácticas y sprints a través de Apple TV, además de ofrecer contenidos gratuitos seleccionados dentro de la app.

Asimismo, F1 TV Premium seguirá disponible para los suscriptores y será gratuita para los usuarios de Apple TV+.

La compañía planea integrar la experiencia de la F1 en todo su ecosistema, incluyendo Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports y Apple Fitness+, ampliando la exposición de la categoría reina del automovilismo a millones de usuarios.

Reacciones al acuerdo

Eddy Cue, vicepresidente de servicios de Apple, expresó su entusiasmo:

“Me siento como en el podio, esto es increíble. Todos los usuarios de Apple TV en EE.UU. tendrán acceso a la Fórmula 1. Vamos a ofrecer todo lo que este deporte tiene para dar.”

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, destacó que la alianza con Apple impulsará el crecimiento del campeonato en el mercado estadounidense:

“Compartimos una visión para atraer nuevos fanáticos con transmisiones en vivo, contenido atractivo y una experiencia continua durante todo el año.”

El acuerdo también fue elogiado por Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports y del nuevo equipo Cadillac F1, que debutará en 2026:

“Apple aportará la escala, innovación y alcance que necesitamos para conectar con el público americano.”

Un nuevo capítulo para la Fórmula 1 en Estados Unidos

La Fórmula 1 continúa consolidando su presencia en el mercado estadounidense, con tres Grandes Premios en Miami, Las Vegas y Austin.

Con la entrada de Apple, la categoría busca atraer nuevos seguidores y fortalecer su posición como uno de los espectáculos deportivos de mayor crecimiento global.

