El Heat apuesta por velocidad y una mezcla de juventud y experiencia

El Heat apela a la velocidad, a la madurez que han adquirido sus jóvenes y a la experiencia de varios jugadores para aspirar a grandes cosas en la próxima temporada, que inicia para los de Miami el próximo 22 de octubre cuando visiten a los Orlando Magic.

Las cosas se perfilan mejor con respecto a la pasada campaña en la que la situación se enturbió luego que el presidente del club vaciló en darle una extensión del contrato al entonces astro del club Jimmy Butler.

Aquello creó una atmósfera de incomodidad en el grupo, que repercutió en todos, incluso después que el jugador fuera canjeado a los Warriors de Golden State, a principios del presente año.

Pese a que en esta oportunidad Spoelstra no cuenta con un canastero de los quilates de Butler, por lo menos tiene de tranquilidad de trabajar con jugadores que se sienten a gusto y no tienen problemas de contrato.

Con jugadores diferentes, el entrenador debe emplear la estrategia que se amolde a las características de los hombres que dispone y eso es precisamente lo que viene haciendo Spoelstra.

“Ahora estamos jugando más rápido”, analizó Bam Adebayo. “Apuramos el ritmo, movemos la bola e involucramos a todos”.

En los cinco primeros partidos de la pretemporada, el Heat mostró ese nuevo estilo pero no pudo conseguir la victoria. Aquello no quiere decir, sin embargo, que el plan no funcione sino que faltó efectividad en los disparos.

Spoelstra se siente satisfecho con el plantel a su cargo, pero lo que más lo entusiasma es la calidad de jugadores experimentados que ha podido reunir para la campaña 2025-26, para que sean los mentores de la pléyade de jóvenes que tiene el club.

“Sabemos lo que nos pueden dar jugadores como Adebayo, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Davion Mitchell y Norm Powell”, afirmó el entrenador. “Además hay grandes posibilidades y espacios que se pueden llenar. Hay muchachos que pueden crecer y tener roles que puedan impactar en el rendimiento colectivo”.

Además, la plantilla del Heat cuenta con jóvenes de extraordinaria proyección como Terry Rozier, Precious Achiuwa, Dru Smith, Simone Fontecchio, Pelle Larsson, Jaime Jaquez Jr., Kezhad Johnson, Nikola Jovic, Kel’el Ware y el novato armador Kasparas Jakucionus.

Hay que considerar también que llegado el caso se pueden sumar contrataciones de último momento que pueden incluir nombres de altísimo nivel. Si el Heat logra incorporar un jugador de élite, las pretensiones del equipo subirían de manera considerable.

El Heat supo escoger en el draft de la NBA y gracias a ello cuenta con jugadores de extraordinario talento que no absorben tantos recursos en el tope salarial y tienen un rendimiento de alto nivel.

Uno de ellos es el serbio Jovic, quien el 3 de octubre pasado extendió su contrato con el Heat.

“Nikola regresó más maduro”, valoró Spoelstra sobre el joven jugador tras volver de su selección que jugó el Eurobasquet. “Hemos puesto énfasis en las mismas cosas que su selección nacional: consistencia, profesionalismo. Todo esto contribuye a su desarrollo y a dar rienda suelta a su talento”.

Erik Spoelstra (3) El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, durante un partido de su equipo en contra de los Bulls de Chicago, el 9 de abril de 2025. PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES vía AFP

Con la selección

Para el Heat resulta un lujo tener un entrenador como Spoelstra, quien progresó en su carrera bajo el ala protectora de su mentor Riley.

Spoelstra tendrá de manera simultánea el desafío de dirigir a la selección de basquetbol de Estados Unidos para el Mundial FIBA y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

Se trata del entrenador activo en la NBA con más victorias: 787 en 18 temporadas. Reemplazará al entrenador de los Warriors de Golden Gate, Steve Kerr, quien se retiró de la selección de las barras y las estrellas tras conquistar el título olímpico en París 2024 luego de vencer 98-87 en la final a Francia.

Fue la quinta corona consecutiva de Estados Unidos, luego que Argentina conquistara la medalla de oro en Atenas 2004.

Spoelstra integró el comando técnico liderado por Kerr en el mundial de Filipinas 2023, donde quedaron cuartos, y en París.

“Soy capaz de hacer cualquier cosa por el Team USA de basquetbol”, comentó Spoelstra a The Athletic en una entrevista en diciembre pasado. “Eso es lo que debe hacer cualquier jugador o entrenador cuando es convocado. Es tal honor y tal experiencia que uno lo hace de manera natural. Uno no quiere perderse esta experiencia. Y yo asumiría cualquier rol”.

Spoelstra campeón de la NBA con el Heat el 2012 y 13 y cuatro veces finalista.

Los cinco primeros partidos del Heat en la temporada regular

Fecha Hora Partido Escenario Lugar

22 – 10 7 p.m. Miami Heat vs. Orlando Magic Kia Center Orlando, Fl

24 – 10 8 p.m. Miami Heat vs. Memphis Grizzles FedexForum Memphis, Tn

26 – 10 6 p.m. New York Knicks vs. Miami Heat Kaseya Center Miami, Fl

28 – 10 7:30 p.m. Charlotte Hornets vs. Miami Heat Kaseya Center Miami, Fl

30 – 10 8:30 p.m. Miami Heat vs. San Antonio Spurs Frost Banl Center San Antonio, Tx