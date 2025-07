Nuevo jugador de los Dolphins aclara su silencio tras llegar a la organización

Antes de que uno de los reporteros pudiera incluso terminar la primera pregunta de la sesión, Fitzpatrick lo interrumpió para enviar su mensaje.

"Sé que no he hablado con la prensa o publicado nada en las redes sociales, pero quería enviar un mensaje", indicó, en declaraciones recogidas por Sports Illustrated. "Primero, no estoy muy metido en las redes sociales, no me van a ver allí, punto, así de simple. Dos, bajo ninguna circunstancia eso fue una señal de frustración sobre venir a Miami", añadió.

Asimismo, Fitzpatrick también se tomó el tiempo para agradecerle a su antiguo equipo y reiterar su alegría por una nueva oportunidad con los Dolphins.

"Tercero, me gustaría agradecerle a la ciudad de Pittsburgh. Ustedes me trataron muy bien. Disfruté de mi tiempo allí y jugué con muy buenos compañeros. Fue muy desafortunada la forma en la que terminaron las cosas, pero es parte del negocio. Y estoy sumamente emocionado de ser un jugador de los Dolphins de Miami", señaló.

"Un techo muy elevado"

Gracias a su estatus de jugador de impacto, el mencionado silencio de Fitzpatrick generó una gran polémica, incluso dentro del seno de los fanáticos de Miami. Con eso en mente, el jugador dedicó más tiempo a aclarar que nunca tuvo intención de ofender a su nueva divisa o a sus aficionados.

"De nuevo, mi silencio no estaba relacionado a cómo me siento con respecto a este equipo, a esta organización. He estado en las instalaciones por alrededor de una semana ahora y estoy muy emocionado por esta temporada", continuó. "Pienso que tenemos un techo muy elevado. Tenemos a muchos jóvenes hambrientos y apasionados, combinados con varios jugadores que han disputado muchos partidos y que tienen múltiples premios. Así que esta es una organización de la que estoy muy orgulloso de formar parte".