Temporada récord de pargo rojo en Florida: DeSantis anuncia 140 días de pesca en el Golfo

MIAMI.– El gobernador de Ron DeSantis anunció este lunes una expansión histórica de las temporadas recreativas de pesca del pargo rojo (red snapper) en Florida para 2026, incluyendo la cifra record de 140 días en el Golfo de México y 39 días en el Atlántico, tras la aprobación federal de un permiso especial que otorga al estado mayor control sobre la administración de esta pesquería.

El anuncio fue realizado en Fernandina Beach y Fort Myers y representa uno de los cambios más significativos en años para miles de pescadores recreativos y negocios vinculados a la industria marítima y turística del estado.

IMPACTO ECONÓMICO DeSantis busca asumir el control de la pesca del pargo rojo en costa atlántica de Florida y extender la temporada

CAPITAL MUNDIAL DE LA PESCA Arranca en Florida la mayor temporada de pesca del pargo rojo, tendrá 126 días en 2025

“Florida es el estado más amigable del país para los pescadores, y bajo mi liderazgo estamos comprometidos con expandir y proteger las oportunidades de pesca recreativa”, afirmó DeSantis.

“Con una temporada récord de 39 días para el pargo rojo del Atlántico y otra de 140 días en el Golfo, Florida está empoderando a nuestros pescadores, protegiendo nuestras aguas y fortaleciendo nuestra economía costera”.

La pesca es una gran industria que genera más de 31 mil millones de dólares anuales. “Un incremento del 50% con respecto a ocho años anteriores ”, afirmó el mandatario. Según el gobernador, Florida tiene unos 7.000 negocios relacionados con el mar, que generan unos 100.000 puestos de trabajo.

Fechas de la temporada de pargo rojo en el Atlántico

La aprobación federal del llamado Exempted Fishing Permit (EFP) o Permiso de pesca exento permitirá que Florida administre desde 2026 la pesca recreativa del pargo rojo del Atlántico tanto en aguas estatales como federales.

Gracias a ello, la temporada pasará de apenas dos días autorizados a nivel federal en 2025 a un total de 39 días en 2026, un incremento superior al 1.800%, según las autoridades estatales.

La temporada en el Atlántico estará dividida de la siguiente manera:

Temporada de verano

Del 22 de mayo al 20 de junio de 2026.

Temporada de otoño

Fines de semana del 2 al 4 de octubre.

Del 9 al 11 de octubre.

Del 16 al 18 de octubre.

Temporada récord de 140 días en el Golfo

El gobernador también anunció la temporada recreativa de pargo rojo en el Golfo de México, que alcanzará los 140 días, la más larga desde que Florida asumió el manejo estatal de esta pesquería.

La temporada de Verano se iniciará desde el 22 de mayo al 31 de julio.

Por su parte, la temporada otoño e invierno será:

Del 1 de septiembre al 4 de octubre de forma consecutiva.

Fines de semana de octubre: 9–11, 16–18, 23–25 y 30 de octubre al 1 de noviembre.

Fines de semana de noviembre: 7–8, 14–15 y 21–22.

Fin de semana de Acción de Gracias: 26–29 de noviembre.

Fines de semana de diciembre: 5–6, 12–13 y 19–20.

Navidad: del 25 al 27 de diciembre.

Año Nuevo: del 1 al 4 de enero.

Florida asume mayor control de la pesca

El presidente de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), Rodney Barreto, calificó la medida como “un hito importante” para los pescadores del estado.

“FWC ha trabajado incansablemente para hacer realidad este día para los pescadores de Florida, pero no habría sido posible sin el amplio respaldo de quienes se preocupan por la salud y el acceso a esta sólida pesquería”, afirmó Barreto.

Por su parte, el director ejecutivo de la FWC, Roger Young, sostuvo que Florida ya demostró que puede manejar la pesca recreativa “con precisión y resultados”, ampliando el acceso mientras mantiene políticas de conservación.

Impacto económico en las comunidades costeras

Las autoridades estatales prevén que las temporadas extendidas generen un importante impacto económico en comunidades costeras de Florida, beneficiando a operadores de charters, tiendas de carnada y pesca, restaurantes, hoteles y negocios relacionados con el turismo marítimo.

Según datos divulgados por el estado, Florida cuenta con más de 4 millones de pescadores con licencia, cerca de 950.000 embarcaciones registradas y una industria náutica valorada en 31.300 millones de dólares que sostiene más de 100.000 empleos.

La expansión de la temporada fue posible gracias al modelo de recopilación de datos del programa State Reef Fish Survey (SRFS), que permite a Florida administrar las poblaciones de peces con información más precisa y en tiempo real.

Requisito para los pescadores

Las autoridades recordaron que cualquier persona que pesque pargo rojo desde una embarcación recreativa privada, ya sea en aguas estatales o federales, deberá registrarse anualmente como “State Reef Fish Angler”, incluso si está exenta de licencia de pesca. El registro puede realizarse en GoOutdoorsFlorida.com.

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