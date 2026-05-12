Encuesta revela respaldo del 70% a bono de seguridad en Miami, impulsado por Higgins

MIAMI.– Dos días antes de que se pronuncie la Comisión, una nueva encuesta divulgada por el comité político de la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, muestra un fuerte respaldo ciudadano a la propuesta de un bono de 450 millones de dólares destinado a modernizar la infraestructura de seguridad pública y respuesta a emergencias de la ciudad.

Según el sondeo, realizado entre votantes probables de las primarias municipales, cerca del 70% de los encuestados apoyó la iniciativa denominada “Safe & Ready Public Safety Bond” después de conocer detalles sobre el plan y sus posibles beneficios para la seguridad de los residentes.

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Detalles de la propuesta en Miami

La propuesta contempla la construcción de un nuevo edificio de seguridad pública, un moderno centro de llamadas 911, un Centro de Operaciones de Emergencia preparado para resistir huracanes de categoría 5, así como la modernización, expansión y construcción de estaciones de bomberos y rescate en distintos vecindarios de la ciudad.

De acuerdo con la encuesta, el apoyo aumentó significativamente luego de que los votantes recibieran información sobre el estado de deterioro de algunas instalaciones, la importancia de reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y el costo que tendría para los hogares.

“Está claro que los residentes de Miami entienden que esta crisis de infraestructura de seguridad pública pone en riesgo sus hogares, sus familias y sus vecindarios”, afirmó Higgins en un comunicado.

La alcaldesa sostuvo además que el proyecto busca garantizar que los socorristas cuenten con instalaciones y tecnología adecuadas para responder de forma más rápida y eficiente.

También destacó la necesidad de ampliar la cantidad de estaciones de rescate para cumplir con estándares nacionales de tiempo de respuesta en todos los barrios.

La actual sede policial del downtown de Miami, inaugurada en 1976, fue diseñada para albergar a 560 oficiales, pero actualmente opera con cerca de 1.400 agentes juramentados y unos 400 empleados administrativos. Algo similar sucede con los bomberos, según datos de la ciudad.

Respaldo amplio

Antes de recibir información detallada sobre la propuesta, casi el 58% de los votantes ya expresaba apoyo al bono. Sin embargo, tras conocer más detalles, la cifra aumentó hasta casi el 70%.

El estudio también concluyó que el respaldo es amplio entre distintos grupos políticos y geográficos de la ciudad, incluyendo demócratas, republicanos e independientes, así como residentes de todos los distritos de la Comisión de Miami.

La encuesta fue realizada por la firma MDW Communications entre el 4 y el 10 de mayo de 2026 entre 410 votantes probables de las primarias municipales de Miami. El estudio se llevó a cabo en inglés y español y tiene un margen de error de ±4.8%.

Este 14 de mayo, la Comisión de la Ciudad de Miami deberá decidir si incluye en la boleta electoral de las primarias del 18 de agosto la pregunta para autorizar la emisión del bono de 450 millones de dólares destinado a modernizar instalaciones policiales, estaciones de bomberos y centros de respuesta de emergencia.

Infraestructura y preparación ante emergencias

La iniciativa surge en un contexto en el que varias ciudades del sur de Florida enfrentan crecientes desafíos relacionados con el crecimiento poblacional, el envejecimiento de la infraestructura y la necesidad de mejorar la preparación ante huracanes y eventos climáticos extremos.

Higgins afirmó que su administración ha enfocado esfuerzos en restaurar la confianza en el gobierno local, resolver problemas acumulados durante años y mejorar servicios esenciales para los residentes.

“El bono Safe & Ready trata sobre salvar vidas, preparación ante emergencias y ofrecer la infraestructura que una ciudad en crecimiento necesita”, señaló la alcaldesa.

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