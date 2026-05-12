Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.

El costo de la guerra con Irán se acerca a los 29.000 millones de dólares, unos 4.000 millones más que lo estimado hace dos semanas, indicó este martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante el Congreso en Washington.

La nueva cifra fue revelada por el Departamento de Defensa durante una audiencia en el Capitolio en la que también estuvo el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, se solicitó un aumento presupuestal hasta los 1,5 billones (trillions) de dólares para 2027.

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos en un informe al Congreso, el costo hasta ahora de la ofensiva en Irán es de casi a 29.000 millones de dólares con una efectividad de aniquilamiento del régimen iraní del 100% en los más de 12.300 objetivos trazados de manera conjunta con Israel.

Transparencia contra la falta de ella en la guerra de Ucrania

La transparencia del actual gobierno en Washington contrata con la ausencia de esa clariadad en el descomunal gasto en la guerra de Ucrania bajo la administración de extrema izquierda anterior.

En esa audiencia, en la que también participó Jules Hurst III, director financiero del Pentágono, los legisladores demócratas pidieron una actualización del costo de la guerra, lo que no hicieron con el conflicto a gran escala en Ucrania con un gigantesco gasto de varios cientos de miles de millones de dólares. Ahora, con menos de una tercera parte de ese gasto, los legisladores demócratas parecen "muy preocupados" antes de las elecciones de medio término en noviembre y con la manipulación política tradicional, agudizada contra la actual administración republicana en la Casa Blanca.

"Al momento del testimonio (...) eran 25.000 millones de dólares", dijo Hurst a los congresistas en referencia al estimado entregado por Hegseth el 29 de abril.

Una revisión acercó la cifra al estimado actual, indicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, y citó actualizaciones en "costos de reparación y sustitución de equipo" junto a mayores gastos operativos.

Presionado sobre cuándo el Congreso recibirá un reporte completo de los costos de la guerra, Hegseth declaró que la administración requerirá "lo que sea que analicemos que es necesario".

Los demócratas "muy preocupados" ahora por el gasto, antes no

Los demócratas, a diferencia de los republicanos, nunca se preoucuparon por los varios paquetes de más de 40.000 millones de dólares enviados para la guerra en Ucrania [sin ninguna supervisión del dinero]. De hecho, el presidente Volodimir Zelenski declaró que Ucrania nunca recibió buena parte de esos fondos.

El costo total se estima que ascendió a más de 350.000 millones de dóalres en una guerra creada e incentivada por el gobierno de Joe Biden, o quien estuviera al frente de la Casa Blanca en esos cuatro años, [sin ningún peligro inminente para la seguridad nacional de EEUU] y de estrategia [a largo plazo] contra Rusia.

Esta es la primera audiencia de Hegseth en el Capitolio desde que la Casa Blanca notificó formalmente al Congreso que las hostilidades, iniciadas por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, habían "terminado".

"La pregunta que debe responderse al final es ¿qué hemos logrado y a qué costo?", dijo Rosa DeLauro, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

La verdadera pregunta

La pregunta verdadera sería qué logró Estados Unidos en Ucrania, además de regalar y botar el dinero de los contribuyentes estadounidenses como un trofeo.

La respuesta esta vez la ha dado el propio presidente Donald Trump: Se ha aniquilado al mayor patrocinador del terrorismo del mundo que intentaba y estaba a punto de fabricar en semanas 11 bombas nucleares. Además de hacer desaparecer su armada, su aviación y los centros de fabricación de misiles de mediano y largo alcance junto a los drones suicidas.

Irán atacó hasta a sus propios aliados en Medio Oriente con misiles y drones en reiteradas ocasiones.

El senador demócrata Mark Kelly advirtió el fin de semana que las existencias de misiles Tomahawk, interceptores Patriot y otros sistemas avanzados se habían reducido.

Hegseth desestimó esas advertencias. "El problema de las municiones se ha exagerado de manera necia e inútil", dijo. "Sabemos exactamente lo que tenemos".

El testimonio se produjo cuando el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece cada vez más frágil. Trump advirtió el lunes que la tregua estaba en estado crítico, debido a que el régimen iraní (totalmente fracturado internamente) imposibilita un acuerdo favorable para la seguridad de Estados Unidos y del Medio Oriente, además de Europa.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.