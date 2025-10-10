viernes 10  de  octubre 2025
FÚTBOL

Propietario del Manchester United da "tres años" a su técnico para ganar con el club

El multimillonario Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United de la Premier League, señaló que evaluará de cerca el desempeño del portugués Ruben Amorim

El centrocampista del Arsenal, Kai Havertz (centro), recibe una falta en un partido ante el Manchester United, el 17 de agosto de 2025.

El centrocampista del Arsenal, Kai Havertz (centro), recibe una falta en un partido ante el Manchester United, el 17 de agosto de 2025.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El multimillonario británico Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, juzgará a lo largo de "tres años" la capacidad de Ruben Amorim para ser un "gran entrenador", declaró en una entrevista emitida el jueves.

El portugués de 40 años cuenta con un historial mediocre desde su llegada en noviembre de 2024, tanto en el campeonato (15º la pasada temporada, 10º actualmente) como en copas nacionales.

Lee además
Jugadores del Manchester United se unen para prepararse al encuentro 
Fútbol

Manchester United sufre otra derrota a favor del Tottenham
El holandés Erik ten Hag, en ese entonces entrenador del Manchester United, durante un partido de la Premier League, el 27 de octubre de 2024.
FÚTBOL

Manchester United paga 18,3 millones de dólares en despidos

Ratcliffe opina que el exentrenador del Sporting de Portugal, incluso si no "ha tenido la mejor de las temporadas", es un "buen tipo" que merece tiempo.

"Ruben debe probar que es un gran entrenador a lo largo de tres años. Es ahí donde yo me situaría", declaró en el podcast The Business, producido por The Times y The Sunday Times, el accionista minoritario (29% de las acciones) del Manchester United y encargado de operaciones vinculadas al fútbol.

La presión alrededor del luso aumentó luego de un mal inicio de temporada: tres derrotas en siete partidos de campeonato, además de caer eliminado en Copa de la Liga por un equipo de 4ª división.

Embed

Varias de las voces más influyentes en los medios deportivos ingleses, como Wayne Rooney, exjugador del Manchester United, o Jamie Carragher, han opinado que la relación entre el entrenador y el club mancuniano estaba destinada a fracasar. Amorim reconoció incluso que en ocasiones "tenía ganas de dimitir".

"En ocasiones no entiendo a la prensa. Quiere un éxito inmediato. Cree que es como un interruptor, ¿saben? Llegas, pulsas un botón y todo será de color rosa desde el día siguiente. No puedes dirigir un club como el Manchester United reaccionando de manera impulsiva a lo que digan ciertos periodistas que se lanzan cada semana", reaccionó Ratcliffe.

El fundador del grupo químico INEOS, popular en su llegada a Old Trafford, se ha echado a parte de la afición en su contra por medidas poco apreciadas: supresión de puestos y despidos, cese de comidas gratuitas para los empleados, etc.

"Los gastos eran simplemente demasiado elevados. Hay gente fantástica en el Manchester United, pero había también un cierto nivel de mediocridad y la organización se había vuelto demasiado pesada", se defendió.

"He sido muy criticado por suprimir las comidas gratuitas, pero nadie me ha regalado jamás una comida", justificó.

Nuevo año de pérdidas

En septiembre, el club del noroeste de Inglaterra anunció pérdidas netas anuales por sexto año consecutivo, pero una cifra de negocios récord de 666,5 millones de libras (769 millones de euros, 895,8 millones de dólares).

"Cuanta más liquidez tengas, mejor será tu equipo. Es como en Formula 1: cuanto mejor sea tu coche, más rápido vas (...) Por ello hemos consagrado gran parte de nuestro primer año a asentar unas bases saneadas y duraderas para el club".

Décimo antes del parón internacional, el Manchester United volverá a la acción en la Premier League el 19 de octubre en Liverpool, vigente campeón e histórico rival de los Red Devils.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Manchester United prevé hasta 200 despidos más

Manchester United eliminado de la última competencia en la que fue campeón

Arsenal cumple ante el Manchester United, pero el Chelsea decepciona

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

British Airways, MIA.
TRAVEL

British Airways' new lounge at Miami International Airport

La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.
JUSTICIA

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte

Te puede interesar

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Un vehículo del escuadrón antiexplosivos del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ingresa al área de la explosión en la fábrica de Accurate Energetic Systems el 10 de octubre de 2025 en McEwen, Tennessee.
Investigación

Al menos 19 desaparecidos por explosión en fábrica de Tennessee; Sheriff afirma que hay "víctimas mortales"

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
CONFLICTO

Trump responde a hostilidad de China por nuevas acciones en sus prácticas comerciales

Panelistas compartiendo su experiencia y conocimiento durante Expo Latina Miami 2025
BIENESTAR

Expo Latina Miami 2025 abre sus puertas con énfasis en salud preventiva e inclusión

Carlos Giménez y María Corina Machado.
REACCIÓN

Giménez celebra el Nobel a Machado como "uno de los momentos más gratificantes" de su carrera