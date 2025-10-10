Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete

WASHINGTON - El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos añadirá un arancel adicional del 100% a todas las importaciones chinas como represalia a los nuevos controles de exportación que Pekín ha impuesto a las tierras raras de países de todo el mundo.

Trump afirmó que el nuevo arancel entraría en vigor el 1ro de noviembre y añadió que su administración también impondrá nuevos controles de exportación a "todo software crítico", a partir de esa misma fecha.

"Es imposible creer que China haya tomado una medida así, pero lo ha hecho, y el resto es historia", declaró Trump en una publicación en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que ya no considera necesaria una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, criticó duramente a Pekín por sus prácticas comerciales "muy hostiles" y amenazó con aumentar aún más los aranceles a la potencia asiática.

"¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil", declaró Trump en una extensa publicación en su red Truth Social, en la que criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, básicas para la fabricación de componentes tecnológicos.

"Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo", añadió en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.

China "no puede mantener al mundo cautivo"

Trump afirmó que China había enviado cartas a países de todo el mundo detallando los controles a la exportación de "todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras".

"De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo", escribió Trump.

Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta hardware militar y componenetes de energías renovables.

China domina la producción y el procesamiento de estos materiales.

FUENTE: Con información de AFP.