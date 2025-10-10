viernes 10  de  octubre 2025
Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El presidente Trump afirmó que estuvo apoyando a María Corina en "todo momento" y que en Venezuela "necesitan mucha ayuda"

El presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump.

AFP
El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado, quien recibió hoy el premio Nobel de la Paz, aceptó el galardón en honor al mandatario estadounidense.

"La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: Acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces", indicó en una comparecencia ante los medios.

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
Conozca cuántas mujeres han ganado el Premio Nobel de la Paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de julio de 2025.
Premio Nobel a María Corina Machado, extensión global de apoyo a una causa de Iberoamérica

Justo después bromeó afirmando que durante la conversación con Machado no le pidió el premio para él. "Aunque no dije dámelo", señaló el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump afirmó que estuvo apoyando a María Corina en "todo momento" y que en Venezuela "necesitan mucha ayuda". Por otro lado, aseguró que, a pesar de no haber sido premiado con el Nobel, está "contento" por haber salvado "millones de vidas".

Embed - Trump dice que María Corina Machado lo agradeció tras ganar el Premio Nobel de la Paz | Telemundo 39

La Casa Blanca manifestó este viernes su disconformidad con la decisión del Comité Noruego de galardonar con el Nobel de la Paz a Machado en lugar del presidente Trump, quien llevaba meses defendiendo sus merecimientos al premio a través de su labor para terminar con los conflictos mundiales.

Por contra, el comité evitó polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y señaló que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a las que permanecen ajenos.

El comité reconoció este viernes con el galardón a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

FUENTE: EUROPA PRESS

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

British Airways, MIA.
British Airways' new lounge at Miami International Airport

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte

El presidente Donald Trump. video
Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

