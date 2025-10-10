Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado , quien recibió hoy el premio Nobel de la Paz , aceptó el galardón en honor al mandatario estadounidense.

"La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: Acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces", indicó en una comparecencia ante los medios.

Justo después bromeó afirmando que durante la conversación con Machado no le pidió el premio para él. "Aunque no dije dámelo", señaló el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump afirmó que estuvo apoyando a María Corina en "todo momento" y que en Venezuela "necesitan mucha ayuda". Por otro lado, aseguró que, a pesar de no haber sido premiado con el Nobel, está "contento" por haber salvado "millones de vidas".

La Casa Blanca manifestó este viernes su disconformidad con la decisión del Comité Noruego de galardonar con el Nobel de la Paz a Machado en lugar del presidente Trump, quien llevaba meses defendiendo sus merecimientos al premio a través de su labor para terminar con los conflictos mundiales.

Por contra, el comité evitó polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y señaló que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a las que permanecen ajenos.

El comité reconoció este viernes con el galardón a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

