Al menos 19 desaparecidos por explosión en fábrica de Tennessee; Sheriff afirma que hay "víctimas mortales"

Imágenes aéreas transmitidas por medios muestran escombros humeantes en el lugar de la explosión, vehículos calcinados y destrozados esparcidos por el lugar

Un vehículo del escuadrón antiexplosivos del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ingresa al área de la explosión en la fábrica de Accurate Energetic Systems el 10 de octubre de 2025 en McEwen, Tennessee.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Varias personas murieron y otras están desaparecidas luego de una explosión en una fábrica de municiones militares de Tennessee, informaron el viernes las autoridades.

Al menos 19 personas están desaparecidas tras el accidente en la fábrica de explosivos, informó el viernes un funcionario local, quien advirtió que hay "víctimas mortales".

"Puedo decirles que ha habido víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decirles ahora mismo es que estamos buscando a 19 personas", declaró el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una rueda de prensa.

Los equipos de emergencia acudieron a Accurate Energetic Systems, una compañía fabricante de explosivos ubicada en Bucksnort, un área del condado de Hickman. Funcionarios pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona.

Imágenes aéreas transmitidas por medios estadounidenses mostraron escombros humeantes en el lugar de la explosión, con vehículos calcinados y destrozados esparcidos por todo el lugar.

"Podemos confirmar que hubo una explosión en Accurate Energetic Systems en el área de Bucksnort (...). Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para abordar la situación", escribió en Facebook la Oficina del Sheriff.

Búsqueda y rescate

La oficina del alcalde en el condado de Hickman dijo que no podía confirmar de momento ninguna muerte ni la causa de la explosión.

Pero el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, reportó "algunas" muertes y añadió que varias personas estaban desaparecidas tras la "explosión de gran magnitud" que envolvió a todo un edificio de las instalaciones.

"En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y con esa situación", dijo.

Davis señaló que las autoridades habían asegurado el área, pero advirtió sobre la posibilidad de explosiones menores en los alrededores del sitio.

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La página de Facebook de la compañía dice que fabrica "varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados" para el Departamento de Defensa, ahora renombrado como el Departamento de Guerra, así como para los mercados industriales estadounidenses.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Un vehículo del escuadrón antiexplosivos del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ingresa al área de la explosión en la fábrica de Accurate Energetic Systems el 10 de octubre de 2025 en McEwen, Tennessee.
