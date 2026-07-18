Scaloni elogia a España antes de la final: "Me preocupa todo"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.

Lionel Scaloni dejó claro que Argentina afronta con el máximo respeto la final del Mundial 2026 frente a España. El seleccionador albiceleste aseguró que la Roja es un rival de enorme nivel y reconoció que le inquietan todas sus virtudes de cara al duelo por el título que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.

"Es un gran equipo, una gran selección que viene haciendo una etapa muy buena con Luis de la Fuente. De España me preocupa todo", afirmó Scaloni durante la conferencia de prensa oficial previa a la final.

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El técnico destacó que ambos equipos comparten una idea de juego basada en el dominio del balón y expresó su deseo de que el encuentro sea un espectáculo para los aficionados.

"Intentamos hacernos fuertes con la pelota y en eso somos similares. Esperemos que el domingo sea un buen espectáculo y que la gente disfrute de un gran partido de fútbol", señaló.

Reencuentro con Luis de la Fuente

Scaloni también habló sobre su relación con Luis de la Fuente, quien fue uno de sus profesores durante el curso de entrenadores de la Federación Española de Fútbol. Ambos coincidieron horas antes en un evento con aficionados en Manhattan, una actividad poco habitual en una Copa del Mundo.

Aunque evitó revelar detalles de la conversación, el argentino reconoció que fue un momento peculiar y destacó el respeto mutuo entre ambos entrenadores.

Messi, el gran referente

El seleccionador volvió a dedicar elogios a Lionel Messi, quien disputa su último Mundial y llega a la final como máximo goleador del torneo con ocho tantos, igualado con Kylian Mbappé.

Scaloni calificó de extraordinario el rendimiento del capitán argentino a sus 39 años y pidió valorar todo lo que sigue aportando al fútbol.

"Haber llegado a otra final con la edad que tiene es algo increíble. La historia y la leyenda es él. Tenemos que disfrutarlo mientras siga con nosotros", expresó.

El entrenador recordó además que, tras el triunfo sobre Inglaterra en semifinales, Messi lo abrazó y le dijo: "Historia pura", un gesto que confesó haber recibido con mucho orgullo.

Sin confiarse ante España

Scaloni descartó que la experiencia de haber conquistado el Mundial de Catar 2022 represente una ventaja para Argentina, al considerar que España también cuenta con futbolistas acostumbrados a disputar partidos decisivos.

Además, advirtió que los recientes éxitos de la Albiceleste han convertido al equipo en una selección muy estudiada por sus rivales.

"Somos un equipo bastante conocido. Todos saben cómo jugamos y eso hace que tenga aún más mérito haber llegado hasta aquí", explicó.

Pese a ello, insistió en que Argentina preparará la final como cualquier otro compromiso y valoró el recorrido del equipo durante los últimos años.

"Ojalá podamos ganar, pero si no sucede, el camino que ha recorrido este grupo ha sido increíble y un ejemplo para todos", concluyó.