Árbitro definido para la final del Mundial 2026: Slavko Vinčić impartirá justicia en España vs. Argentina

Árbitro Slavko Vincic en acción durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argelia en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco el 22 de junio de 2026 en Santa Clara, California.

La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será la cuarta presentación de Vinčić en el torneo, luego de arbitrar los encuentros Brasil vs. Marruecos y Jordania vs. Argelia en la fase de grupos, además del duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, donde expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca al dirigirse a un rival, una acción sancionada bajo la normativa conocida popularmente como la "ley Vinicius-Prestianni".

El colegiado, de 46 años e internacional desde 2010, cuenta con amplia experiencia en competiciones de primer nivel. En el Mundial de Catar 2022 dirigió dos partidos, entre ellos la sorpresiva derrota de Argentina por 2-1 frente a Arabia Saudita en la fase de grupos, además del compromiso entre Gales e Irán.

Para España, la designación resulta alentadora. La Roja permanece invicta en los cinco encuentros que ha disputado bajo el arbitraje de Vinčić. Entre ellos destacan la victoria por 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y la final de la Liga de Campeones de ese mismo año, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund.

En la final del domingo, Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro.

Con un árbitro de amplia trayectoria y experiencia en partidos decisivos, todo está listo para el esperado choque entre España y Argentina, que definirá al campeón del Mundial 2026.