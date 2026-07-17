viernes 17  de  julio 2026
Fútbol

Árbitro definido para la final del Mundial 2026: Slavko Vinčić impartirá justicia en España vs. Argentina

La FIFA designó al esloveno Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Será su cuarto partido en el torneo

Árbitro Slavko Vincic en acción durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argelia en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco el 22 de junio de 2026 en Santa Clara, California.&nbsp;

Árbitro Slavko Vincic en acción durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argelia en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco el 22 de junio de 2026 en Santa Clara, California. 

Stu Forster/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será la cuarta presentación de Vinčić en el torneo, luego de arbitrar los encuentros Brasil vs. Marruecos y Jordania vs. Argelia en la fase de grupos, además del duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, donde expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca al dirigirse a un rival, una acción sancionada bajo la normativa conocida popularmente como la "ley Vinicius-Prestianni".

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El colegiado, de 46 años e internacional desde 2010, cuenta con amplia experiencia en competiciones de primer nivel. En el Mundial de Catar 2022 dirigió dos partidos, entre ellos la sorpresiva derrota de Argentina por 2-1 frente a Arabia Saudita en la fase de grupos, además del compromiso entre Gales e Irán.

Para España, la designación resulta alentadora. La Roja permanece invicta en los cinco encuentros que ha disputado bajo el arbitraje de Vinčić. Entre ellos destacan la victoria por 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y la final de la Liga de Campeones de ese mismo año, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund.

En la final del domingo, Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto árbitro.

Con un árbitro de amplia trayectoria y experiencia en partidos decisivos, todo está listo para el esperado choque entre España y Argentina, que definirá al campeón del Mundial 2026.

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