España ya está en Nueva Jersey para preparar la final del Mundial ante Argentina

El delantero español Lamine Yamal, número 19, reacciona al final del partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington, el 14 de julio de 2026.

La selección de España ya se encuentra en Nueva Jersey para comenzar la preparación de la gran final del Mundial 2026, en la que se enfrentará este domingo a Argentina en busca de su primer título mundial.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente aterrizó la noche del miércoles en el aeropuerto de Newark, procedente de Dallas, donde selló su clasificación tras vencer 2-0 a Francia en semifinales. La expedición conoció antes de abordar el vuelo que su rival sería la Albiceleste, luego de la dramática remontada argentina por 2-1 sobre Inglaterra.

Fútbol Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

España llegó posteriormente a su hotel de concentración en Montclair, donde fue recibida por una treintena de aficionados que aguardaban detrás del perímetro de seguridad. Los más ovacionados fueron Lamine Yamal y Pedri, dos de las grandes figuras del conjunto español durante el torneo.

Uno de los detalles que llamó la atención fue el autobús oficial del equipo, que estrenó una decoración especial para la final, con la silueta de la Copa del Mundo y la inscripción "The Final" en sus laterales.

El primer entrenamiento previo al encuentro decisivo está programado para este jueves en las instalaciones Melanie Lane Training Grounds, donde el cuerpo técnico espera contar con todos sus futbolistas disponibles.

La principal incógnita pasa por Pedro Porro, quien terminó el duelo ante Francia con una sobrecarga muscular. Sin embargo, se espera que el lateral pueda entrenarse con normalidad y estar disponible para el choque frente a Argentina.

Con la ilusión intacta y un ambiente de confianza, España inicia la cuenta regresiva hacia una final histórica en la que buscará destronar a la vigente campeona del mundo.