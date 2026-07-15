miércoles 15  de  julio 2026
Fútbol

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Argentina remontó 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para clasificar a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en un duelo de ensueño

El delantero argentino Lionel Messi (C), número 10 del ranking, celebra con sus compañeros la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero argentino Lionel Messi (C), número 10 del ranking, celebra con sus compañeros la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. 

Paul ELLIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

No podía ser de otra manera. Argentina defenderá su corona mundial tras remontar con dramatismo a Inglaterra (2-1) y clasificarse a una nueva final, donde la espera una España que llega en gran forma.

Como ha ocurrido en gran parte de su camino hacia la final, la Albiceleste volvió a sufrir. Inglaterra sorprendió desde temprano con un gol de Anthony Gordon, que silenció a la afición argentina y puso contra las cuerdas al vigente campeón.

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Pero este equipo ha demostrado una y otra vez que sabe levantarse de la adversidad. Con paciencia, personalidad y un fútbol cada vez más dominante, Argentina fue inclinando la cancha hasta encontrar el empate.

Enzo Fernández recibió un balón fuera del área y sacó un remate colocado para vencer por fin a Jordan Pickford, quien hasta ese momento había sostenido a Inglaterra con al menos cinco intervenciones decisivas.

El gol del mediocampista no solo reflejó el crecimiento argentino después de la hora de juego, sino que marcó el inicio del asedio definitivo sobre el conjunto inglés.

Lejos de conformarse, la Albiceleste siguió atacando. Lionel Messi fue el conductor de cada ofensiva y, en la jugada decisiva, encaró hacia el área antes de enviar un centro preciso que encontró la cabeza de Lautaro Martínez. El delantero no perdonó y firmó el 2-1 que desató la locura y selló el boleto a una nueva final mundialista.

El Mundial de la FIFA 2026 tendrá una final soñada. Argentina y España, las dos mejores selecciones del torneo, se enfrentarán por la corona en un duelo que también pondrá frente a frente a dos generaciones: Lionel Messi, en busca de otro capítulo legendario, y Lamine Yamal, la joven estrella que quiere conquistar el mundo con la Roja.

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