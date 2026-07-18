Kimi Antonelli logra una contundente pole en Bélgica y saldrá primero en Spa

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se prepara para la salida durante la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se celebrará el 17 de julio de 2026.

Kimi Antonelli confirmó su gran momento en la temporada 2026 de la Fórmula 1 al conquistar este sábado la pole position del Gran Premio de Bélgica, la sexta de su campaña, tras dominar la clasificación en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto de Mercedes marcó un tiempo de 1:44.361, superando por 0.317 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), una diferencia que representa la mayor ventaja conseguida por un poleman en lo que va de la temporada.

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Verstappen saldrá desde la primera fila

Verstappen firmó su mejor actuación en clasificación del año al ubicarse segundo, logrando su tercera salida desde la primera fila en 2026.

El británico Lando Norris había ocupado provisionalmente la pole antes de los últimos intentos en la Q3, pero terminó tercero con un registro de 1:44.801. Sin embargo, el piloto de McLaren perderá diez posiciones en la parrilla por exceder el límite permitido de componentes de la unidad de potencia.

Mercedes mantiene su dominio

Con esta actuación, Antonelli se convirtió en el primer piloto de Mercedes que consigue la pole en Spa desde Lewis Hamilton en 2020. Además, es el primer italiano en lograrlo en el histórico trazado belga desde Giancarlo Fisichella en 2009.

La escudería alemana también prolongó su impresionante dominio en clasificación, al sumar la pole en las diez carreras disputadas durante la temporada 2026.

George Russell clasificó cuarto y partirá con la misión de recortar los 25 puntos que lo separan de Antonelli en el campeonato de pilotos. Charles Leclerc fue quinto y Lewis Hamilton terminó sexto con Ferrari.

Lindblad vuelve a destacar

Entre las sorpresas de la sesión destacó Arvid Lindblad, quien clasificó octavo y alcanzó la Q3 por tercera carrera consecutiva, consolidándose como una de las revelaciones del año con Racing Bulls.

En contraste, pilotos como Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Oliver Bearman quedaron eliminados en la Q2.

La decepción volvió a ser Aston Martin, ya que Fernando Alonso y Lance Stroll fueron eliminados en la Q1 junto con los dos Cadillac. Ninguno de esos cuatro pilotos ha conseguido superar la primera ronda de clasificación en toda la temporada, y el equipo británico fue el único incapaz de bajar del minuto y 50 segundos durante todo el fin de semana.

Top 10 de la clasificación

Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:44.361

Max Verstappen (Red Bull) – +0.317

Lando Norris (McLaren)* – +0.440

George Russell (Mercedes) – +0.508

Charles Leclerc (Ferrari) – +0.532

Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.534

Oscar Piastri (McLaren) – +0.655

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +0.782

Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.267

Isack Hadjar (Red Bull) – sin tiempo representativo

*Recibirá una penalización de diez posiciones para la carrera.