Se retira Derrick Rose, uno de los jugadores con más proyección de la NBA

El MVP más joven de la historia, tres veces All-Star, miembro del primer equipo NBA, rookie del año y dos veces campeón del mundo con los Estados Unidos, son algunas de sus grandes obras conseguidas en el tabloncillo.

"El próximo capítulo consiste en perseguir mis sueños y compartir mi crecimiento. Creo que el verdadero éxito viene de convertirse en la persona para la que fuimos creados, y quiero mostrar al mundo quién soy más allá del baloncesto. Ya sea buena o mala, todo el mundo tiene una historia en su vida. Aunque pudiera, no cambiaría nada de la mía, porque es lo que me ha ayudado a encontrar la verdadera alegría", destacó Rose en una publicación de sus redes sociales.

