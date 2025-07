"Final amargo" con el Real Madrid para el mago Luka Modric

Modric, que confirmó en mayo que dejaría la escuadra madrileña después del torneo de Estados Unidos, podría recalar en el AC Milan la próxima temporada.

Pese a que en septiembre cumplirá 40 años, espera disputar con Croacia el Mundial de 2026, por lo que necesita minutos, los que le redujo su anterior técnico, el italiano Carlo Ancelotti, la pasada campaña.

Su palmarés habla por sí mismo: el veterano mediocampista logró 28 títulos en 13 años en la capital española, siendo el futbolista con más trofeos de la historia del club.

"No es el final deseado, es un final amargo, pero no va a ser recordado por el partido de hoy sino por otros grandiosos", declaró el nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

"Es una leyenda del fútbol mundial y del Real Madrid. Será recordado por muchas más cosas buenas que por los 25 minutos que ha jugado hoy (miércoles)", prosiguió el donostiarra.

Modric ha sido una pieza clave del éxito del Real Madrid desde que llegó en 2012 procedente del Tottenham, ganando seis veces la Liga de Campeones y cuatro ligas, entre otros títulos.

Además, el futbolista consiguió el Balón de Oro en 2018, cortando la serie del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, que se habían repartido los diez galardones anteriores.

Aunque Modric se puso el brazalete de capitán al inicio de la temporada pasada, su impacto en el juego bajó considerablemente. Ancelotti rebajó su protagonismo al dar más poderío al mediocentro con el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni.

Aún así, "su legado vivirá para siempre," dijo el presidente del Madrid, Florentino Pérez, después de que anunciara su inminente salida.

Luka Modric (1).jpg El croata Luka Modric celebra luego de anotar el primer gol del Real Madrid en un partido contra el Girona, el 23 de febrero de 2025. AFP

Días de gloria

Modric es el goleador más veterano y ha sido hasta el final jugador de alto nivel del Real Madrid, pero sus días de gloria llegaron antes de su temporada final en la que el equipo acabó sin un trofeo relevante.

El centrocampista acumuló 597 partidos, anotó 43 tantos y proporcionó 95 asistencias, una de ellas fue para uno de los goles más importantes en la historia del Real Madrid: el cabezazo de Sergio Ramos contra el Atlético en la final de la Liga de Campeones de 2014, que sirvió para terminar su larga espera por La Décima, su décima Copa de Europa.

Modric lanzó un córner desde la derecha en el minuto 93 en Lisboa, cuando el Atlético ganaba por un gol, para que Ramos conectara de cabeza y forzara la prórroga, en la que el Madrid certificó el triunfo 4-1.

El centrocampista también brindó una asistencia con el exterior de su bota para el brasileño Rodrygo Goes en el choque de cuartos de final de la Liga de Campeones de 2022 contra el Chelsea, llevando el partido a la prórroga. Finalmente, el Madrid derrotó a los 'Blues' y volvió a levantar el trofeo una vez más.

"Modric es un regalo para el fútbol", dijo Ancelotti, quien una vez reprendió en broma al croata por fallar un solo pase, mientras el centrocampista recogía el premio al mejor jugador del partido tras la victoria de la Supercopa de España de 2022 contra el Barcelona.

A mitad de su primera temporada en el club, Modric fue votado como el peor fichaje de la temporada en La Liga. Ahora, abandona la primera división española como uno de los mejores jugadores que ha jugado en ella, incansable en su ritmo de trabajo e impecable con el balón.

La salida de Modric deja a Dani Carvajal como el único jugador que formó parte de la plantilla en la final de Champions de 2014, mientras el Madrid se prepara para una nueva era bajo las órdenes de Alonso, quien jugó como madridista junto con el croata por aquel entonces.

"En agosto, partiremos de cero", dijo Alonso antes de la nueva temporada, y sin Modric esas palabras se hacen más reales que nunca.

FUENTE: AFP