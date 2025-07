Ley DIGNIDAD 2025, con mejoras que tendrían efecto en el Congreso

Las congresistas María Elvira Salazar, republicana de Florida, y Verónica Escobar, demócrata de Texas, reintrodujeron el 15 de julio en el Congreso una versión “nueva y mejorada” de la Ley DIGNIDAD de 2023, renombrada ‘Dignity for Immigrants while Guarding our Nation to Ignite and Deliver the American Dream Act of 2025’.