Spoelstra elogia la capacidad de creación de Giannis en su debut con Miami

Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat dribla el balón contra Collin Murray-Boyles #30 de los Toronto Raptors durante la primera mitad del partido de pretemporada de la NBA en el Videotron Centre

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, quedó impresionado con la capacidad de creación de juego de Giannis Antetokounmpo, quien tuvo un destacado debut de pretemporada con el conjunto de Florida frente a los Raptors de Toronto.

Antetokounmpo repartió siete asistencias en apenas 14 minutos de acción en la victoria del Heat por 129-105, todas ellas para triples.

Fútbol Portugal avanza a cuartos de la Liga de Naciones sin Cristiano Ronaldo

"Sabíamos que hace grandes jugadas. Nos hemos enfrentado a él tres veces en los playoffs", señaló Spoelstra, según declaraciones recogidas por The Athletic. "Pero cuando realmente lo ves todos los días en los entrenamientos durante esta semana, aprecias lo brillante que puede ser como creador de juego".

El técnico destacó especialmente la combinación de tamaño, visión y precisión del griego para encontrar a sus compañeros.

"Por su tamaño, su visión y su capacidad para poner el balón en las manos de los tiradores, es realmente impresionante", agregó Spoelstra.

Las siete asistencias de Antetokounmpo llegaron después de acciones en las que atacó la defensa y encontró a compañeros abiertos ante las dobles marcaciones. Andrew Wiggins fue el principal beneficiado, al recibir cuatro de esos pases, todos durante la primera mitad.

Además de Wiggins, Giannis asistió en triples a Bam Adebayo, Davion Mitchell y Tim Hardaway Jr.

El jugador de 31 años terminó el encuentro con nueve puntos y mostró una faceta como organizador que ha ido desarrollando durante sus 13 temporadas en la NBA con los Bucks de Milwaukee.

Antes de una última campaña por debajo de sus estándares en Milwaukee, Antetokounmpo había promediado 6,5 asistencias por partido durante las dos temporadas anteriores, acompañadas de 30,4 puntos y 11,7 rebotes.

El Heat regresará ahora a Miami para disputar sus próximos tres encuentros de pretemporada. El primero será el jueves ante los Pelicans de Nueva Orleans, mientras que cerrará su calendario de exhibición el 16 de octubre frente al Magic de Orlando.

La actuación de Giannis en su estreno alimenta las expectativas alrededor de su nueva etapa en Miami y, especialmente, sobre el impacto que puede tener como creador con el balón en sus manos.