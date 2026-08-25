Tras perder a Sinner, US Open también se queda sin promesa sudamericana

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

SAO PAULO.- El brasileño João Fonseca anunció este lunes que se perderá por lesión el Abierto de tenis de Estados Unidos , último torneo del Grand Slam de la temporada.

El jugador, de 20 años y 26º del ránking de la ATP , debió retirarse la semana pasada del Masters 1000 de Cincinnati por molestias en el costado izquierdo del abdomen.

TENIS Carlos Alcaraz confirma su regreso en el US Open: "Estoy de vuelta"

"Después de pasar por exámenes e iniciar tratamiento en el abdomen, quedó claro para mí y para mi equipo que necesito más tiempo para recuperarme 100% y poder competir en alto nivel", dijo en un mensaje publicado en Instagram.

"Infelizmente, no podré disputar el US Open", agregó Fonseca, una de las grandes promesas del tenis latinoamericano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joao Fonseca (@joaoffonseca)

El US Open comenzará el próximo domingo en Flushing Meadows, Nueva York.

"No fue una decisión fácil. Seguimos trabajando para volver cuanto antes", expresó el jugador nacido en Río de Janeiro.

El año pasado, Fonseca fue eliminado en la segunda ronda del US Open por el checo Tomas Machac.

En 2026, tras un comienzo difícil por problemas en la espalda, el carioca tuvo actuaciones destacadas.

Celebró en Roland Garros, en mayo, uno de los grandes triunfos de su joven carrera al vencer al ex número uno del mundo Novak Djokovic. Fue eliminado posteriormente en los cuartos de final.

Grupos del Mundial femenino

Río de Janeiro albergará el 11 de diciembre el sorteo de la fase final del Mundial femenino de 2027, la primera edición del torneo que se celebrará en Sudamérica, informó este lunes la FIFA.

El acto se realizará en el Museo de Arte Moderno de Río, ubicado junto al mar, y reunirá a más de 1.000 invitados, entre ellos delegaciones de las selecciones ya clasificadas y de las que todavía disputan la clasificación.

La ceremonia determinará la composición de los grupos de las 32 selecciones clasificadas para el torneo, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en ocho sedes repartidas por Brasil.

La elección del museo como recinto del sorteo busca rendir homenaje al "jogo bonito", el estilo de juego asociado históricamente al fútbol brasileño, según un comunicado del organismo.

FUENTE: AFP