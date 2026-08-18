Djokovic se ve reflejado en Sinner: “Nunca se conforma”

Jannik Sinner (der.) de Italia saluda a Novak Djokovic de Serbia después de ganar su partido de semifinales de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró que se ve reflejado en Jannik Sinner, actual número uno del mundo, tanto por su estilo de juego como por su carácter, y destacó especialmente la mentalidad de campeón y el “hambre” de victoria que tiene el italiano.

“No voy a entrar en detalles más técnicos sobre el tipo de tenis que jugamos Jannik y yo, las similitudes abundan. Así que, para responderle brevemente: sí, me veo reflejado en Sinner”, afirmó Djokovic en una entrevista publicada este martes por el diario italiano Corriere della Sera.

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El ganador de 24 títulos de Grand Slam elogió la personalidad de Sinner y aseguró que es precisamente en ese aspecto donde encuentra mayores similitudes entre ambos.

“No hablaría de obsesión, sino de una dedicación constante y total al tenis. Observo la suya y me identifico completamente con ella: las ganas de mejorar, crecer y evolucionar desde todos los puntos de vista. Jannik, como yo, nunca se conforma”, explicó.

Djokovic, que suma también 40 títulos ATP Masters 1000, resaltó la “mentalidad de campeón” del italiano, a quien considera un jugador que mantiene intacta su ambición pese a los éxitos alcanzados.

“Siempre la ha tenido, se despierta cada mañana con el deseo de ser mejor que el día anterior”, señaló el serbio. “Y, créame, no hay victoria que pueda satisfacer ese hambre, ni siquiera 24 títulos de Grand Slam”.

El serbio Novak Djokovic celebra luego de ganar un partido ante el griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon, el 1 de julio de 2026. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Djokovic recuerda a su mentora

Durante la entrevista, Djokovic también recordó a Jelena Gencic, su primera entrenadora y una de las personas más importantes en su formación. El serbio destacó la influencia que tuvo en su carrera y en su manera de entender la vida.

“Jelena fue más que una entrenadora; fue mi guía espiritual hacia un enfoque multidisciplinar y multidimensional de la vida, que nunca olvidaría”, recordó.

“Sin Jelena Gencic yo no sería Novak Djokovic. Por eso ir a visitarla a su casa, en Belgrado, con el primer trofeo de Wimbledon fue uno de los momentos más bellos y valiosos de toda mi carrera”, añadió.

La visita aparece en el documental Novak Djokovic: El lobo en invierno, que se estrena este jueves en Amazon Prime y repasa distintos momentos de la trayectoria del tenista serbio.

Djokovic y Sinner, fuera de Cincinnati

Djokovic fue eliminado el pasado sábado en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati por el argentino Thiago Agustín Tirante. El serbio tuvo que abandonar el partido debido a un problema físico provocado por las altas temperaturas.

Sinner, por su parte, decidió no participar en el torneo estadounidense debido a problemas en una rodilla y mantiene en duda su presencia en el Abierto de Estados Unidos, que comenzará el próximo 30 de agosto en Nueva York.