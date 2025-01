Valverde reconoce el "ánimo de revancha" del Real Madrid contra el Barcelona

"Hay mucho ánimo de revancha después de lo del 0-4. Costó dormir ese día porque no esperábamos perder así. El primer tiempo tuvimos oportunidades de marcar y en la segunda parte ellos salieron mejor y nosotros no hicimos las cosas bien. Eso nos dio muchas ganas y fuerza para salir adelante y convertirnos en el equipo que somos hoy", afirmó Valverde en la rueda de prensa previa al choque.

En cuanto al estado de ánimo, el uruguayo subrayó la forma de los suyos: "Lo estamos haciendo muy bien después de los primeros meses y mañana tenemos una buena oportunidad para ganar confianza".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Valverde se mostró esquivo sobre la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor que el Consejo Superior de Deportes ha otorgado para que puedan seguir jugando con el Barça.

"Lo que es ajeno a mí no me pertenece. Mi deber es defender al Madrid, a mi club. Si me pongo en su situación, es duro, es difícil... Siempre, como jugador, se quiere jugar. Es difícil entrenar sabiendo que no puedes jugar", aseveró Valverde.

Ancelotti evita la polémica

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, evitó entrar en la polémica este sábado sobre la posible alineación de Dani Olmo tras ser inscrito de nuevo como jugador del Barcelona.

"Es un gran jugador, muy fuerte... Jugará y le debemos quitar la calidad que tiene con nuestra defensa", señaló Ancelotti en rueda de prensa centrándose en el aspecto deportivo.

Olmo, junto a su compañero Pau Víctor, recibió la cautelar por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), un organismo estatal, para que pueda seguir jugando las competiciones con el conjunto catalán.

FUENTE: AFP