Verstappen logra la pole en Malasia y rompe el dominio de Mercedes

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (C), camina tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Sepang, el 3 de octubre de 2026.

Max Verstappen consiguió su primera pole position de la temporada de Fórmula 1 al dominar la clasificación del Gran Premio de Bahréin disputado en el circuito de Sepang, Malasia, en una jornada en la que Mercedes perdió el protagonismo mostrado durante las sesiones anteriores.

El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1:35.130 y superó por 0.298 segundos a Lewis Hamilton, quien logró el segundo puesto con Ferrari. El compañero de Verstappen, Isack Hadjar, terminó tercero a 0.428 segundos, aunque deberá cumplir una penalización de cinco puestos en la parrilla por exceder el límite de motores permitido para la temporada.

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Kimi Antonelli clasificó cuarto con Mercedes, mientras que Charles Leclerc fue quinto con Ferrari. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri ocuparon la sexta y séptima posición, respectivamente, mientras que George Russell tuvo que conformarse con el octavo lugar.

Pierre Gasly, de Alpine, y Gabriel Bortoleto, de Audi, completaron los diez primeros puestos de la clasificación.

Verstappen rompe el dominio de los motores Mercedes

La pole de Verstappen puso fin a una racha de dominio de los monoplazas propulsados por Mercedes. Hasta esta clasificación, Mercedes, McLaren y Alpine habían encabezado todas las sesiones de clasificación de la temporada.

"Es un resultado increíble para nosotros viendo cómo ha ido la temporada. Me sentí bien, me sentí confiado y espero que podamos demostrarlo nuevamente mañana", afirmó Verstappen después de conseguir la pole.

El neerlandés también llega a esta carrera con un recuerdo favorable de Sepang, ya que ganó la última vez que la Fórmula 1 compitió en este circuito, en 2017.

La posición de salida también supone un impulso para sus aspiraciones de evitar una temporada sin victorias, algo que no ocurre desde su campaña de debut en la Fórmula 1, en 2015.

Hamilton vuelve a la primera fila

Lewis Hamilton consiguió un resultado destacado al colocar su Ferrari en la segunda posición. El siete veces campeón del mundo atraviesa una etapa complicada en cuanto a resultados con la escudería italiana, por lo que la clasificación representó un alivio.

"Vamos chicos, vamos. Por fin", expresó Hamilton por la radio del equipo después de completar su vuelta.

Ferrari ha negado las especulaciones relacionadas con el futuro de su director de equipo, Frédéric Vasseur, en medio de la presión por los resultados de la escudería.

Mercedes pierde terreno en la lucha por el campeonato

El resultado fue especialmente negativo para George Russell, principal perseguidor de Kimi Antonelli en la clasificación del campeonato. Antonelli mantiene una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de Mercedes y partirá inicialmente desde la cuarta posición.

Russell explicó que los problemas con los neumáticos perjudicaron el rendimiento del Mercedes en Sepang, un circuito conocido por su asfalto abrasivo y las altas temperaturas.

"Es un circuito muy exigente para los neumáticos. El asfalto es extremadamente irregular, hace mucho calor y los neumáticos están sufriendo muchísimo", explicó Russell.

El piloto británico señaló que, por alguna razón, los problemas están afectando a Mercedes más que a sus rivales.

Así quedó la clasificación

Max Verstappen — Red Bull — 1:35.130

Lewis Hamilton — Ferrari — +0.298

Isack Hadjar — Red Bull — +0.428

Kimi Antonelli — Mercedes — +0.501

Charles Leclerc — Ferrari — +0.536

Lando Norris — McLaren — +0.627

Oscar Piastri — McLaren — +0.632

George Russell — Mercedes — +0.741

Pierre Gasly — Alpine — +2.080

Gabriel Bortoleto — Audi — +2.543

Hadjar, además, perderá cinco posiciones por su penalización, por lo que Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri y Russell avanzarán un puesto en la parrilla de salida.

La carrera se disputará este domingo en Sepang, que vuelve al calendario de la Fórmula 1 por primera vez desde 2017. El evento fue incorporado como reemplazo después de la cancelación de las carreras previstas en Bahréin y Arabia Saudita.