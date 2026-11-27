El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

PARÍS.- Campeón de MotoGP por octava vez hace cinco días en Portugal, Marc Márquez anunció por sorpresa su retirada este viernes previo a los ensayos del Gran Premio de Valencia , que el domingo cerrará la temporada 2026 de la élite del motociclismo.

El piloto español, de 33 años, es considerado uno de los mejores de la historia de la categoría, pero recientemente ha batallado con duras lesiones que amagaban con acortar su laureada carrera.

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Su adiós fue anunciado por su equipo Ducati en redes sociales y de inmediato provocó un terremoto en el motociclismo. La prueba en España será su última salida como profesional.

"En marzo era muy optimista, pero no sabía que tendría que pasar por otra operación y la debilidad del brazo va a más... Puedo ganar, puedo luchar, pero empecé a sentir miedo. No el miedo en la moto, de la velocidad", señaló Márquez luego en rueda de prensa en Valencia.

"Hemos hecho historia"

Tras el anuncio de Ducati, justo antes del primer entrenamiento en Valencia, la cámara de la retransmisión se centró en Márquez, sentado en su box: el español lanzó un beso y pasó a mostrar un mensaje escrito en inglés con varios carteles.

"Hablaremos después, pero primero gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", finalizó.

Inmediatamente después mandó otro beso, hizo un corazón con sus manos, recibió el aplauso de su equipo y lanzó un fuerte suspiro de alivio.

A continuación, la cámara se fue a las gradas del estadio Ricardo Tormo, donde los espectadores mostraban su incredulidad al conocer la noticia a través de sus teléfonos.

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El siguiente en aparecer en escena fue su hermano pequeño y rival Álex, del equipo Gresini Racing Ducati, con lágrimas en los ojos.

Márquez se sentó luego ante los medios y ofreció los detalles de su impactante anuncio.

"Tomé la decisión después de Motegi (31 de mayo), la única persona que lo sabía era mi hermano Álex, porque decidí anunciarlo hoy porque era la única manera de luchar por el título este año", justificó sobre su 'timing'.

"Gané, pero la decisión ya estaba tomada, acabase en mejor o peor manera", añadió sobre el título logrado en Portimão el domingo.

"Ejemplo de coraje y resiliencia"

Márquez deja MotoGP en lo más alto. El pasado fin de semana alcanzó los ocho títulos mundiales de la máxima categoría (antes 500 cc), con lo que igualó a Giacomo Agostini, que logró sus coronas entre 1966 y 1975, y superó a otro italiano, su gran rival Valentino Rossi.

"¡Gracias Marc! Una de las mayores personalidades del deporte, un ejemplo de resiliencia y coraje", señaló MotoGP en las redes sociales tras el anuncio.

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La octava corona de Márquez fue una gesta: remontó desde muy atrás después de una caída en el Gran Premio de Francia en Le Mans en la primavera europea y un centenar de puntos de desventaja con el primer puesto.

En el circuito de Portimão incluso había dejado caer que volvería a luchar por la victoria en 2027, con el objetivo de superar eventualmente el récord del "Rey Ago" con un noveno título mundial en MotoGP.

Seguirá ligado a la MotoGP

"Lo que sé seguro es que tengo dos años más de contrato con Ducati. Pero también sé cómo está mi cuerpo y mi cuerpo me obliga prácticamente a vivir año a año, mes a mes", había dicho el propio Márquez en Valencia horas antes del anuncio de su retirada.

El piloto catalán ganó su primer título de 500 cc (predecesora de la MotoGP) en 2013 con Honda, donde acumuló seis en total hasta 2019.

También fue campeón mundial de 125cc en 2010 y de Moto2 en 2012.

"Marc es, sin ninguna duda, el mejor piloto de la historia, no creo que haya la más mínima duda al respecto", declaró el director del equipo oficial Ducati, Luigi "Gigi" Dall’Igna, al portal especializado Motorsport.com.

En su comparecencia, Márquez señaló que se mantendrá ligado a la competición: "El año que viene seguiré cerca de MotoGP porque Álex sigue compitiendo y es la persona más importante de mi vida".

FUENTE: AFP