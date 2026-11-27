El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo de 2026.

LUSAIL.- Unos días después de un Gran Premio de Las Vegas espectacular, el paddock de la Fórmula 1 aterrizó sin aparentes temores por la seguridad en el Golfo para las dos últimas citas del curso: Catar este fin de semana y Abu Dabi el próximo.

La tensa situación política y bélica en Oriente Medio ha condicionado la disputa de eventos deportivos en esta zona del planeta desde febrero. En ese mes, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán , que respondió con ataques a varios países de la región.

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Incluso la celebración de estos Grandes Premios en Catar y Emiratos Árabes Unidos parecía muy comprometida hace unas semanas, aunque la evolución ha sido positiva a juicio de los organizadores, que esperan dos fines de semana con sobresaltos meramente deportivos.

En la jornada de atención a los periodistas este jueves, los pilotos se olvidaron de cuestiones geopolíticas y se centraron únicamente en lo que queda en juego en una temporada en la que Kimi Antonelli y Mercedes ya son campeones.

Verstappen, cerca del subcampeonato

En los comentarios de casi todos todavía estaba el inesperado guion del Gran Premio de Las Vegas, marcado por la sucesión de adelantamientos y cambios de líder.

El Gran Premio de Catar se presenta de entrada mucho más clásico que el de la ciudad estadounidense y los monoplazas tendrán obligación de pasar dos veces por boxes por motivos de seguridad, en un circuito que en los últimos años se ha caracterizado por devorar los neumáticos.

Salvo un incidente que revolucione la carrera del domingo, todo apunta a un pulso entre Mercedes y Red Bull por la victoria en el emirato.

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El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), magistral ganador en Las Vegas tras un recital de inteligencia en carrera, podría asegurar este fin de semana el subcampeonato mundial, antes incluso del último Gran Premio en Abu Dabi.

Llega a Catar con 37 puntos de ventaja sobre el británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque "Mad Max" no oculta que ser segundo del Mundial no le hace particular ilusión.

Tensión Leclerc-Hamilton

Ante ese pulso algo descafeinado por el segundo puesto del Mundial, el principal tema de conversación en el paddock es Ferrari y la relación entre Hamilton y su compañero de escudería, Charles Leclerc.

El monegasco protagonizó una maniobra desafortunada en Las Vegas que reavivó las especulaciones sobre tensiones entre las dos figuras de la Scuderia.

Los pilotos jugaron al apaciguamiento ante los medios este jueves, intentando bajar el suflé.

"Vamos a encontrar una solución. Al fin y al cabo, somos compañeros de equipo y creo que siempre aprendemos de este tipo de experiencias, aunque no siempre se vea. Vamos a aprender de este período difícil", prometió Hamilton.

Sin embargo, el británico, siete veces campeón mundial, no quiso revelar el contenido de las conversaciones privadas de los últimos días.

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026. MANAURE QUINTERO / AFP

"Sigo creyendo en todo lo que estamos construyendo y preparando internamente. Vinimos aquí con el objetivo de devolver a Ferrari a lo más alto", sentenció.

Su compañero, quien calificó de "muy buena" su relación con Hamilton, también prefirió echar balones fuera.

"He pensado mucho en cómo encontrar una solución con el equipo, con el fin de maximizar los puntos para la escudería y evitar que episodios como el de la semana pasada vuelvan a ocurrir. Esa es mi máxima prioridad", aseguró Leclerc.

En un circuito que en principio tiene unas características que deben venir bien a los monoplazas de Ferrari, Leclerc y Hamilton tienen ante sí el reto de enterrar el hacha de guerra en la arena del desierto catarí.

FUENTE: AFP