miércoles 14  de  octubre 2026
Fútbol

Vinícius recibe cuatro partidos de sanción y se pierde el Clásico contra el Barça

Vinícius Júnior recibe cuatro partidos de sanción tras su expulsión ante el Villarreal y se perderá el Clásico entre Real Madrid y Barcelona del 25 de octubre.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

Oscar Del Pozo / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un castigo que le impedirá disputar el Clásico liguero contra el Barcelona, previsto para el próximo 25 de octubre.

El atacante fue expulsado el pasado sábado durante el encuentro frente al Villarreal, después de tirar del pelo a un jugador rival. Tras recibir la tarjeta roja, el brasileño protestó airadamente al árbitro, una reacción que también quedó reflejada en el episodio que motivó la sanción.

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