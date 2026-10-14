Vinícius recibe cuatro partidos de sanción y se pierde el Clásico contra el Barça

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026. Oscar Del Pozo / AFP

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un castigo que le impedirá disputar el Clásico liguero contra el Barcelona, previsto para el próximo 25 de octubre.







El atacante fue expulsado el pasado sábado durante el encuentro frente al Villarreal, después de tirar del pelo a un jugador rival. Tras recibir la tarjeta roja, el brasileño protestó airadamente al árbitro, una reacción que también quedó reflejada en el episodio que motivó la sanción.

La ausencia de Vinícius supone un contratiempo para el Real Madrid de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada, en el que se enfrentará a su máximo rival sin uno de sus principales referentes ofensivos.

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP