El venezolano Jorge Linares durante una pelea titular contra el estadounidense Devin Haney, el 29 de mayo de 2021.

HOUSTON.- El excampeón mundial venezolano Jorge Linares fue liberado por las autoridades de migración de Estados Unidos , informó el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo ( AMB ).

Linares, de 41 años y ganador de títulos mundiales en tres categorías, aseguró el 15 de noviembre que había sido detenido en El Paso, Texas.

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"Nuestro amigo y excampeón mundial AMB, Jorge Linares, ya está de vuelta con su familia", aseguró Gilberto Mendoza en la red social X el miércoles.

La detención de Linares se dio a conocer a través de sus redes sociales y posteriormente fue confirmada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Se enfrentaba a un proceso de deportación.

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"Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura", había escrito 'El Niño de Oro' en X.

Sus abogados afirmaron en ese momento que el deportista "se encuentra de forma legal en los Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades".

Nacido en Barinas, Linares es considerado uno de los principales exponentes del boxeo venezolano de su generación. Conquistó títulos mundiales en tres categorías (pluma, superpluma y ligero) durante una carrera de dos décadas.

Ganó su primer título mundial, de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en 2007. Posteriormente, fue campeón superpluma de la AMB de 2008 a 2009 y ligero de la AMB y el CMB de 2014 a 2018.

Se retiró en 2023 tras una derrota ante el británico Jack Catterall en Liverpool, finalizando su carrera con un récord de 47 victorias -29 por nocaut- y nueve derrotas.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, Estados Unidos ha endurecido su política migratoria, con una ampliación de las operaciones de arresto y deportación.

España elimina a Austria en la Davis

España se clasificó a las semifinales de la Copa Davis al superar 2-0 a Austria este jueves en Bolonia, Italia, en una eliminatoria de cuartos de final en la que se dio el lujo de dar descanso a su estrella Carlos Alcaraz.

El número tres mundial ganó el domingo el Masters ATP de final de temporada, pese a arrastrar problemas en un muslo.

"Carlitos" forma parte del equipo que capitanea David Ferrer, quien, sin embargo, para el pulso ante los austríacos confió en otros jugadores para los enfrentamientos individuales.

Daniel Mérida (42º del mundo) abrió el baile dominando por un doble 6-4 a Joel Schwaerzler (170º) en una hora y diecinueve minutos.

Luego fue el turno para la revelación de la temporada, Rafael Jódar (10º), que dio el punto decisivo a España al superar 2-6, 6-0 y 6-1 a Jurij Rodionov (119º).

Austria no gana en Copa Davis a España desde 1995, en los años en los que tenía como estrella a Thomas Muster.

España se enfrentará en semifinales el sábado ante Gran Bretaña, que se clasificó este jueves al sorprender 2-1 a la Alemania del número uno mundial, Alexander Zverev.

FUENTE: AFP