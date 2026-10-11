domingo 11  de  octubre 2026
Fútbol

Vinicius se perdería el Clásico por su expulsión ante el Villarreal

Vinicius Júnior podría perderse el Clásico ante el Barcelona por su expulsión frente al Villarreal y la actitud agresiva recogida en el acta arbitral

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (número 07), corre tras el balón durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (número 07), corre tras el balón durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

Oscar Del Pozo / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Vinicius Júnior tiene muy complicado disputar el Clásico contra el FC Barcelona, previsto para el próximo 25 de octubre, después de ser expulsado en la victoria del Real Madrid por 1-0 ante el Villarreal. El acta arbitral de Isidro Díaz de Mera Escuderos recoge una conducta agresiva del brasileño tras recibir la tarjeta roja, un detalle que podría agravar su sanción.

El delantero madridista fue expulsado por tirar del pelo al defensor Nathan Saliba durante una jugada que terminó con un gol posteriormente anulado por la intervención del VAR. El colegiado explicó que el brasileño cometió la acción con el balón en juego, pero sin que estuviera en disputa entre ambos futbolistas.

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El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.
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La situación podría acarrearle una suspensión de dos partidos como mínimo, de acuerdo con los precedentes citados por la prensa española. De confirmarse esa sanción, Vinícius se perdería el encuentro frente al Sevilla y el esperado Clásico ante el Barcelona.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

Además, el árbitro reflejó en el acta que el atacante continuó protestando a gritos después de ser expulsado y se dirigió hacia su zona con actitud agresiva, por lo que tuvo que ser sujetado por sus compañeros. El colegiado añadió que no pudo apreciar ninguna expresión concreta del jugador.

Según las informaciones publicadas por la prensa española, existe también la posibilidad de que la sanción alcance los tres encuentros, aunque la decisión definitiva corresponde al Comité de Disciplina.

Tras lo sucedido, Vinícius pidió disculpas públicamente a través de sus redes sociales. Sin embargo, el arrepentimiento del brasileño no garantiza que pueda evitar una suspensión que supondría una baja importante para el Real Madrid en uno de los partidos más esperados de la temporada.

Por ahora, su ausencia en el Clásico es un escenario muy probable, pero no puede darse por confirmada hasta que se anuncie oficialmente la sanción.

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