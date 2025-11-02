Desde Miami, el neobanco Shield impulsa el comercio con Latinoamérica

Dentro del ecosistema de las criptomonedas, valorado actualmente en más de 4 billones de dólares, Miami resalta como un epicentro de innovación financiera. En este contexto, las stablecoins han llegado para quedarse, pues son una herramienta poderosa que permite a los negocios que comercian con Latinoamérica recibir pagos con mayor rapidez, así como el ahorro en las comisiones y, muy importante, la protección ante inestabilidades en monedas locales.

En el corazón de esta revolución se encuentra Shield , un neobanco con sede en Miami que ya ha procesado más de $260 millones en pagos transfronterizos , de los cuales $70 millones ocurrieron en el último mes. Su misión es permitir que pequeñas y medianas empresas (pymes) exportadoras en Estados Unidos realicen transacciones con la misma facilidad y transparencia que las grandes corporaciones.

El boom del cripto bajo el sol de Miami

“Miami se está consolidando como un centro clave en la revolución digital y financiera”, afirmó Luis Carchi, cofundador de Shield.

Para este graduado de Princeton con experiencia en Facebook, la ciudad ofrece ventajas únicas para el crecimiento de startups financieras.

"Las criptomonedas han pasado de ser una novedad a formar parte de una industria en expansión con respaldo institucional", aseguró.

Como amplió Carchi, Miami no solo aporta un entorno fiscal favorable, sino también un ecosistema multicultural que conecta de forma natural a Estados Unidos con América Latina.

“Su ubicación geográfica y diversidad cultural la convierten en un lugar ideal para startups como la nuestra, ya que facilita los negocios transfronterizos, especialmente en torno a pagos digitales”, enfatizó.

Los beneficios de las stablecoins para las pymes

Entre los aciertos de Shield está su enfoque en esas pymes que, dentro de su dinámica, experimentan obstáculos en el sistema bancario tradicional como costosos cargos por transacciones, pagos lentos e inestabilidad cambiaria, además del riesgo de cierre de cuentas.

“Estas empresas enfrentan altos costos por los intermediarios bancarios, pagos lentos que pueden tardar varios días hábiles en completarse, la volatilidad cambiaria por las fluctuaciones de las monedas locales y poca transparencia debido a la falta de seguimiento claro en las transacciones”, explicó Carchi.

Shield les permite aceptar pagos en stablecoins (USDT) y convertirlos a dólares estadounidenses el mismo día.

“Las empresas se benefician de la velocidad y el ahorro de costos de los pagos blockchain sin el miedo constante a cierres de cuentas y retrasos injustificados. También les permite abrirse a mercados completamente nuevos”, agregó.

Según María Eugenia Gómez, directora ejecutiva y fundadora de Cellular Wholesales, trabajar con Shield ha sido una gran ventaja para su empresa basada en Miami. “Su servicio de exchange es rápido, confiable y con tarifas muy competitivas, lo que ha agilizado significativamente nuestras operaciones”. Además, destacó su atención personalizada y eficiente, “siempre dispuestos a brindar soluciones adaptadas a nuestras necesidades comerciales”.

Casos concretos de ahorro

La diferencia en costos es significativa. Mientras una transferencia bancaria internacional puede costar entre 30 y 50 dólares, una transacción con stablecoins cuesta apenas unos centavos.

“Para comerciantes que mueven cientos de miles de dólares al mes, esto representa un ahorro significativo que impacta directamente en sus márgenes de ganancia”, señaló el cofundador de Shield.

Además de la transparencia y trazabilidad que ofrece la blockchain, la ventaja de este ahorro ha convertido a las stablecoins en una opción atractiva, tanto para importadores como para exportadores de la región.

La Ley GENIUS: un marco regulatorio que acelera la adopción

La Ley GENIUS, que fue aprobada en julio de 2025, representó un cambio determinante en el desarrollo de las stablecoins en Miami.

Al respecto, Carchi afirmó que la Ley GENIUS “establece requisitos estrictos para las criptomonedas estables de pago en dólares estadounidenses, lo que fortalece la confianza en estos activos digitales al establecer estándares rigurosos de respaldo, transparencia y supervisión federal”.

Hay un resultado palpable para startups como Shield. El robusto marco regulatorio que contempla esta ley da paso a soluciones escalables y seguras que conecten a Miami con Latinoamérica y todo el mundo.

“Se espera que la ley ayude a acelerar la adopción de las criptomonedas estables para el comercio transfronterizo, especialmente entre pequeñas y medianas empresas que buscan alternativas más rápidas, económicas y accesibles a los sistemas bancarios tradicionales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/shield_xyz/status/1970204037854437628&partner=&hide_thread=false We are proud to announce our $5M seed raise led by Giant Ventures, @a16zcrypto’s CSX, Factor Capital, & fintech leaders.



We now process over $40M monthly and have grown more than 10x since January.



Thanks to all our clients, team, and backers! https://t.co/nsph1KEtRk — Shield (@shield_xyz) September 22, 2025

El futuro del comercio regional

Respaldada por Giant Ventures, a16z crypto, Factor Capital y altos ejecutivos de bancos globales como HSBC, Bank of America y American Express, Shield se perfila como un actor clave en el futuro financiero del sur de Florida.

Para Carchi, los próximos años serán decisivos:

"En los próximos cinco años, el sur de la Florida tiene el potencial de consolidarse como un hub clave para stablecoins y otras criptomonedas, impulsado por su ubicación estratégica, espacio fintech en crecimiento y fuerte conexión con América Latina".

El objetivo de Shield no es solo facilitar transacciones, sino también impulsar la inclusión financiera. Gracias a la simplicidad de abrir cuentas con stablecoins desde un teléfono inteligente, miles de negocios sin acceso a la banca tradicional pueden participar en el comercio internacional.

El auge de las stablecoins llegó para quedarse y está reconfigurando el comercio entre Estados Unidos y América Latina. Es aquí donde Shield entra en el juego como un elemento determinante para el éxito de las operaciones.

Esta startup, en este corazón financiero latinoamericano que es Miami, busca hacer accesible el universo de las finanzas internacionales, así como eliminar barreras estructurales y brindar a las pymes la velocidad, eficiencia y transparencia que antes parecían reservadas solo para grandes corporaciones.

Con una base regulatoria más sólida y un mercado en plena expansión, el futuro del comercio transfronterizo desde Miami apunta a ser digital, estable y, sobre todo, inclusivo.