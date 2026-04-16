Díaz-Canel: Grotesco, embustero y arrogante con la periodista de NBC

"¿Elecciones para qué?", dijo el narcotirano Fidel Castro. Y rompió despiadadamente la promesa de realizar ese proceso a los 180 días de usurpar el poder del país junto a la imposición de la Ley Fundamental, la destrucción de la sociedad civil e instauración de un régimen de partido único al modo soviético en Cuba.

Aquella situación antidemocrática y antilibertad aún pervive bajo la dirección del Partido-Estado (Partido Comunista de Cuba, PCC). El jefe partidista y designado gobernante Miguel Díaz-Canel dio una entrevista a la periodista Kristen Welter del programa Meet the Press, de la cadena televisiva estadounidense NBC News.

El designado Díaz-Canel buscaba con su entrevista al medio americano los mismos objetivos que el criptocomunista Hebert Matthews y su encuentro con Fidel Castro en la Sierra Maestra, para torcer la realidad con una publicación de promoción propagandista en el New York Times, 1957, y hoy es NBC.

Las preguntas de la periodista Kristen era un enfoque semejante a los realizados a los tiranos anteriores, Fidel y Raúl, aunque al término de esta hubo la mención del nombre de un preso político y la cifra de más 1.200 injustamente encarcelados por expresarse y al menos en su interrogante relaciona la renuncia de gobernante Díaz-Canel con la salvación del pueblo cubano. También la reportera habló de haber visto el hambre del pueblo.

Cuando la periodista Welter preguntó por los presos políticos en Cuba, pensé que Díaz-Canel iba a pedir de forma descompuesta una lista de estos, como lo hizo el narcotirano Raúl Castro en una conferencia de prensa con la presencia del presidente Barack Obama en la isla caribeña.

Mucho peor fue el designado gobernante Díaz-Canel, aunque no pidió la lista de prisioneros, negó con el despotismo de su mentira la existencia de este grupo de patriotas y civilistas encarcelados arbitrariamente.

La máxima arrogancia tiránica y grosera de Miguel Díaz-Canel fue humillar a la periodista porque una de sus preguntas le irritaba: “¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba?”.

Otra de las grandes falacias fue la afirmación por el designado Miguel Díaz-Canel que el socialismo es viable y puso los ejemplos de los socialistas de China y Vietnam. Por supuesto, los partidos comunistas de ambos países han mantenido el control del poder por la presencia de propiedad privada bajo la rigidez de la centralización política y el terror de Estado.

Aquellas políticas chinas y vietnamitas de salvar el socialismo con la economía capitalista, fue una iniciativa de Vladimir Lenin y José Stalin y su único objetivo era momentáneo hasta asegurar recursos sostenibles para su sistema. En China fue impuesta por Deng Xiaoping y en Vietnam también por el partido comunista; en realidad, esta es la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin y Stalin.

Cuba socialista parece haber salido de una guerra; donde pude observar las consecuencias traumáticas de la beligerancia: destrucción de la infraestructura cívica y social, fuga de capitales, migración forzosa y flujo de refugiados. Con esas características, un país sin guerra por la mala administración y la inviabilidad del sistema puede clasificarse como Estado fallido.

El régimen Castro Díaz-Canel quiere salvar su socialismo y todo parece indicar que el objetivo principal de la entrevista es ganar tiempo y embriagar con el dinero fácil y la explotación del trabajo esclavo del pueblo cubano, enmascarándolos en negocios serios para engañar a la ciudadanía y en especial a los empresarios e inversionistas estadounidenses; pues los cubanos exiliados, emprendedores y dueños de compañías, no solo quieren comercio e inversión sino una Cuba libre.

El régimen castrista usa el terror de Estado desde el comienzo de su tiranía en 1959 contra el pueblo cubano, desde las multas y palizas por hablar, hasta el encarcelamiento, destierros, torturas, desapariciones y fusilamientos. Asociado a la injerencia bélica militar en casi todos los países latinoamericanos, hasta recientemente tenía invadido y colonizado a Venezuela chavista; así como el espionaje, el tráfico de drogas y el fraude en Estados Unidos

Los crímenes del régimen castrosocialista están expuestos en el Libro Negro del Comunismo, de Stéfhane Courtois, director académico de Centro Nacional para la Investigación Científica, Francia; Muerte a manos del gobierno y Estadísticas de Democidio: Genocidio y Asesinatos en Masa desde 1900, ambos de Rudolph Rummel, de la Universidad de Hawái y un doctorado (PhD) por la Universidad de Northwestern.

La petulancia del designado tirano Díaz-Canel por mantenerse en el puesto máximo del Partido- Estado, le interesa salvar al PCC y no al pueblo. En su fantasía chovinista declaró su victoria sobre EEUU y su disposición belicosa favorable a su dictadura narcocomunista. Claro, una vana ilusión al estilo de Jameneí y Maduro.