Revelan nexos financieros entre operadores de Delcy Rodríguez y el testaferro de Zapatero

El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero (izquierda), a la presidenta interina del régimen Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 6 de febrero de 2026.

De acuerdo con informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Española, empresarios vinculados al colombiano Alex Saab habrían canalizado fondos hacia estructuras societarias en España relacionadas con personas de confianza del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Una serie de investigaciones periodísticas y policiales publicadas por The Objective reveló detalles de una compleja red financiera que conecta a figuras de poder en Venezuela con el entorno del expresidente del Gobierno español, hoy enfrentándose a la Justicia.

El eje central de estas operaciones en territorio europeo es Carlos Alberto Parra Delgado, un ciudadano español nacido en Venezuela, quien actúa como representante legal en España de Jorge Andrés Jiménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

Las indagaciones apuntan a que Jiménez, señalado como un operador financiero cercano a Delcy Rodríguez, asumió un rol económico preponderante en el manejo de negocios estatales, particularmente en el sector petrolero tras la caída de la estructura de Tarek El Aissami, sirviendo de relevo para los movimientos de capital que antes dominaba Alex Saab tras su detención en 2020.

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La policía española sigue de cerca los movimientos de la sociedad FBF Operaciones Globales S.L., creada por Jiménez para gestionar activos, así como de la firma Apamate Corporate and Trust, administrada por Parra Delgado junto a su socio Óscar Cunto André, la cual presuntamente sirvió para canalizar fondos desde Venezuela hacia Europa eludiendo controles regulatorios y exposición jurídica.

El rastreo de estas operaciones cobró fuerza tras el análisis del teléfono móvil de Julio Martínez Martínez, considerado por los agentes españoles como presunto testaferro de Zapatero.

En dicho dispositivo se detectaron comunicaciones con el fallecido banquero chavista Francisco Flores, quien facilitó contratos que derivaron en la transferencia de 145.200 euros hacia el entorno de Zapatero desde la sociedad SH Gestor S.L., controlada por Parra Delgado. Estos movimientos financieros coinciden temporalmente con el polémico viaje que Delcy Rodríguez realizó a Madrid, en cuya comitiva oficial participó el Jorge Jiménez.