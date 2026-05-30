Hialeah abre las puertas de su gabinete en inédito ejercicio de transparencia

Claudia Hasbun, directora de Planificación y Zonificación, explicó cómo traban de mejorar la conectividad regional.

Los jefes de Departamentos de Hialeah responden ante la prensa local.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, abre su gabinete a la prensa.

MIAMI. - Por primera vez en la historia reciente de Hialeah, los medios de comunicación pudieron presenciar una reunión interna del gabinete municipal encabezada por el alcalde Bryan Calvo, en la que cada jefe de departamento explicó públicamente los principales problemas que enfrenta la ciudad, las soluciones en marcha y los retos administrativos de una urbe con más de 230.000 habitantes y un presupuesto cercano a los 500 millones de dólares.

La reunión abierta, celebrada este miércoles 27 de mayo, fue presentada por Calvo como un nuevo modelo de transparencia que pretende repetirse cada tres o cuatro meses.

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“La palabra transparencia se usa mucho, pero esto es lo que realmente significa transparencia: abrir las discusiones internas de la ciudad para que los residentes entiendan exactamente qué estamos haciendo con el dinero que pagan en impuestos”, afirmó el alcalde al iniciar el encuentro.

A lo largo de la reunión desfilaron responsables de construcción, emergencias, planificación urbana, infraestructura, finanzas, bomberos, policía, recursos humanos, parques, vivienda y servicios a los constituyentes. Todos expusieron cifras concretas, proyectos en desarrollo y problemas pendientes mientras el alcalde intervenía para contextualizar prioridades y responder preguntas de la prensa.

Permisos más rápidos

Uno de los temas que más interés despertó fue la velocidad en el procesamiento de permisos de construcción. Alexis Riveron, director del Departamento de Construcción, aseguró que la ciudad intenta acelerar aún más los tiempos de aprobación, particularmente en proyectos residenciales pequeños como ventanas, techos, entradas o puertas.

Riverón explicó que los permisos menores actualmente toman entre uno y tres días, mientras que los proyectos más complejos tardan entre tres y siete días en la fase controlada por la ciudad. El funcionario aclaró que algunos retrasos dependen de agencias externas como bomberos u otras entidades regulatorias.

Además, adelantó que la ciudad evalúa incorporar inteligencia artificial para agilizar procesos de planificación e inspección, así como la posible creación de una oficina móvil o autobús de permisos que pueda desplazarse por distintos sectores de Hialeah para acercar los servicios municipales a los residentes.

Emergencias, Cuba y Mundial

La reunión también permitió conocer detalles sobre la preparación de Hialeah ante un eventual cambio político en Cuba, asunto especialmente sensible en una ciudad profundamente vinculada al exilio cubano.

Paul García, jefe de Manejo de Emergencias, explicó que el municipio mantiene coordinación constante con agencias federales, el condado Miami-Dade y organizaciones privadas para responder a cualquier escenario relacionado con la isla.

“No sabemos cómo será el día que Cuba sea libre, pero sabemos que impactará severamente nuestra área local”, expresó.

El funcionario señaló que la ciudad trabaja en monitoreo constante, coordinación inter-agencia, preparación humanitaria y manejo de la información pública. Añadió que la presencia del Mundial FIFA 2026 en el sur de Florida ha facilitado acceso anticipado a recursos de emergencia que normalmente tardarían más en llegar.

Calvo confirmó que existen distintos planes operativos preparados según la magnitud de los acontecimientos.

“No importa si es un evento pequeño o uno mucho más grande, estamos preparados”, aseguró.

Hialeah Los jefes de Departamentos de Hialeah responden ante la prensa local. CESAR MENENDEZ DLA

Transporte y críticas

Otro de los asuntos discutidos fue el sistema de transporte y las constantes quejas relacionadas con el servicio Freebee. Claudia Hasbun, directora de Planificación y Zonificación, explicó que el área de transporte fue reorganizada para integrarse bajo planificación estratégica con el objetivo de mejorar la conectividad regional. No solo dentro de la ciudad sin la conexión con otras municipalidades.

La funcionaria indicó que la ciudad busca contratar un gerente de transporte que ayude a coordinar mejor el sistema con Miami-Dade Transit, Tri-Rail y otros servicios regionales.

Sobre Freebee, reconoció que la administración ha recibido numerosas críticas por los tiempos de espera y los cambios implementados en las rutas.

Hasbun explicó que el sistema nació para cubrir la llamada “primera y última milla” de conexión con otros servicios de transporte regional, pero admitió que actualmente existen problemas operativos que dificultan llegar rápidamente del punto A al punto B.

El alcalde sostuvo que este servicio de taxis gratis cuesta un millón al año y dejó claro que revisa posibles modificaciones para mejorar eficiencia y reducir tiempos de espera actualmente desde los 50 minutos hasta las tres horas.

Señalizaciones

La infraestructura vial fue otro de los ejes centrales del encuentro. José Sánchez, director de Infraestructura y División de Calles, explicó que Hialeah desarrolla un amplio programa de señalización y pintura vial destinado a mejorar seguridad y visibilidad nocturna.

La ciudad ya completó trabajos en nueve importantes corredores, entre ellos East 10th Avenue, Palm Avenue y West 8th Avenue.

Sánchez reveló que el municipio deberá señalizar unas 370 millas lineales de carreteras y que la meta es completar el programa en alrededor de un año.

Finanzas y eficiencia

Mientras tanto, el director financiero Pedro De Faria explicó cómo la nueva administración reorganizó completamente el funcionamiento financiero del municipio. El funcionario detalló que la ciudad atraviesa una intensa etapa de auditorías internas y modernización tecnológica mediante el nuevo sistema Workday.

De Faria sostuvo que el gobierno municipal no busca recortar servicios, sino encontrar eficiencias administrativas y nuevas fuentes de ingresos. Entre los ejemplos mencionó el programa de alivio fiscal para personas mayores de 65 años, implementado sin aumentar impuestos ni tocar reservas.

Según explicó, el adelanto de pagos del sistema de pensiones permitió ahorrar millones de dólares que luego fueron destinados a beneficios comunitarios. El alcalde Calvo dijo que la ciudad se prepara para un posible recorte de impuestos desde Tallahassee.

Hidrantes fuera de servicio

Uno de los momentos más delicados de la reunión llegó al abordarse el estado de las estaciones de bomberos y la infraestructura del Departamento de Bomberos.

El tema surgió luego de preguntas periodísticas relacionadas con denuncias internas sobre moho, filtraciones, problemas sanitarios y desperfectos mecánicos en algunas estaciones y vehículos de rescate.

El alcalde rechazó que exista una situación crítica.

“Yo he visitado las estaciones personalmente y no vi una situación crítica”, respondió.

Calvo reconoció que existen reparaciones pendientes, pero sostuvo que se trata de problemas menores que ya están siendo atendidos por el Departamento de Construcción y Mantenimiento. Entre las soluciones mencionó la compra reciente de equipos de lavandería y secado, así como trabajos relacionados con filtraciones y estructuras temporales en algunas estaciones.

El alcalde comparó además la situación de Hialeah con la propuesta de bono de 450 millones de dólares que actualmente analiza la ciudad de Miami para infraestructura de seguridad pública.

“Eso no lo vamos a hacer aquí en Hialeah”, afirmó y dijo que no tenía inconveniente que la prensa visitara las estaciones de bomberos.

El jefe de bomberos Humfredo Pérez presentó cifras preocupantes sobre el estado del sistema de hidrantes de la ciudad.

Hasta el 25 de mayo se habían inspeccionado 1.792 hidrantes de aproximadamente 3.300 existentes en Hialeah. De ellos, 312 estaban fuera de servicio y 222 ya habían sido reparados.

Pérez explicó que el objetivo es garantizar que los hidrantes funcionen correctamente antes de cualquier emergencia. El programa busca garantizar que los hidrantes estén operativos antes de una emergencia.

“No queremos tener una emergencia durante otra emergencia”, dijo Pérez.

El alcalde, que se quejó del estado de los hidrates desde su etapa de concejal, recordó el incendio reciente en Opa-locka donde hubo problemas de acceso al agua.

HIALEAH Claudia Hasbun, directora de Planificación y Zonificación, explicó cómo traban de mejorar la conectividad regional. CESAR MENENDEZ DLA

Calidad de vida

El jefe del Departamento de Policía de Hialeah, George Fuente, advirtió que los residentes no deben estacionar vehículos sobre las aceras ni camiones comerciales en zonas residenciales, ya que la ciudad intensificó los operativos de fiscalización ante el creciente número de quejas vecinales.

Fuente informó que en dos semanas se emitieron 395 multas por vehículos estacionados sobre aceras y 117 citaciones a vehículos comerciales en zonas residenciales.

Además, se remitieron 26 casos al Departamento de Códigos relacionados con vehículos comerciales estacionados ilegalmente en propiedades privadas.

Fuente destacó igualmente la modernización del equipamiento policial, incluyendo la compra de 58 nuevos vehículos, pistolas Glock 47, cascos balísticos y bicicletas para unidades especiales.

En materia de emergencias, resaltó el desempeño del sistema 911. Según las cifras presentadas, 95.8% de las llamadas fueron respondidas en menos de 10 segundos y más del 98% en menos de 20 segundos.

Deudas con la ciudad

La reunión también abordó la magnitud de las deudas acumuladas por hospitales y asociaciones residenciales con la ciudad.

Barbara Govea, abogada municipal, reveló que el gobierno local intensifica acciones legales para recuperar millones de dólares adeudados por consumo de agua y multas.

Según explicó la administración, Palmetto General Hospital y

Hialeah Hospital acumulan aproximadamente 2.5 millones de dólares en deuda, mientras condominios y asociaciones deben cerca de 1.2 millones adicionales. El monto total sin colectar ronda actualmente los 4.5 millones.

Calvo confirmó que, si no se pagan las deudas antes del 30 de mayo, la ciudad podría imponer gravámenes e incluso proceder con cortes de agua.

Necesitamos personal

Mientras tanto, Elsa Jaramillo Vélez, directora de Recursos Humanos, detalló que la ciudad cuenta actualmente con 1.427 empleados, incluidos 317 policías y 226 bomberos.

La ciudad mantiene más de 30 vacantes activas, incluyendo abogados asistentes, inspectores, planificadores y directores administrativos.

Abren las piscinas

En el área recreativa, William Sánchez explicó que la ciudad desarrolla múltiples proyectos de modernización de piscinas y parques públicos, incluyendo mejoras en Bucky Dent Water Park, Milander Pool y otros complejos acuáticos.

El funcionario admitió además la necesidad urgente de contratar salvavidas certificados para la temporada de verano.

Programas sociales

Por su parte, Daniela Tamayo detalló programas municipales destinados a ayudar a residentes vulnerables mediante fondos estatales y federales. La ciudad ofrece asistencia para reparación de viviendas, prevención de ejecuciones hipotecarias y apoyo a compradores primerizos.

La ciudad se ilumina

Jorge Martínez, director de Construcción y Mantenimiento, explicó que actualmente la ciudad trabaja simultáneamente en 21 proyectos de infraestructura y mantenimiento, muchos de ellos vinculados a parques, piscinas, techos, renovaciones y mejoras para los departamentos de Policía y Bomberos.

El funcionario destacó además el ambicioso programa de iluminación LED que busca reemplazar unas 5.000 lámparas en toda la ciudad antes de octubre para mejorar la seguridad y la eficiencia energética.

El alcalde defendió las nuevas luces frente a algunas críticas vecinales.

“Antes la queja era que estaba muy oscuro. Ahora dicen que alumbran demasiado”, comentó.

Atención a los residentes

Finalmente, Jonathan Martínez, director de Servicios a los Constituyentes, aseguró que la oficina del alcalde ha manejado entre 600 y 700 llamadas y reuniones presenciales desde enero, logrando resolver aproximadamente 250 casos.

Temas heredados

Durante la sesión de preguntas, Calvo también confirmó que la ciudad enfrenta un litigio relacionado con una disputa de 18 millones de dólares vinculada al sistema de agua y alcantarillado con el condado Miami-Dade. El alcalde indicó que la ciudad contrató abogados externos especializados para manejar el caso.

Asimismo, reconoció que Hialeah enfrenta décadas de deterioro de infraestructura subterránea y que reemplazar completamente el sistema de agua costaría más de 200 millones de dólares.

Como parte de la modernización, la ciudad impulsa la instalación de medidores inteligentes capaces de detectar fugas antes de que ocurran grandes roturas de tuberías.

Al finalizar el encuentro, Calvo insistió en que el objetivo principal de abrir las puertas del gabinete era acercar el funcionamiento interno del gobierno municipal a los residentes.

“Para mí esto es transparencia: que los residentes sepan quiénes manejan los departamentos y qué iniciativas estamos desarrollando”, concluyó.

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