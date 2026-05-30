sábado 30  de  mayo 2026
CORRUPCIÓN

José Luis Rodríguez Zapatero estableció conexiones en EEUU para burlar dinero de Plus Ultra

El expresidente de España se valió de sociedades en territorio estadounidense, según pesquisas y lo confirma Juan José Núñez, presidente del PP en EEUU

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.

AFP
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- Mientras José Luis Rodríguez Zapatero afianzaba negocios ilícitos en España, se valió de una organización paralela internacional, creada con socios en otros países, para el blanqueo de fondos, según revelan recientes hallazgos de la justicia española. Y no se habría limitado a Venezuela nada más.

El expresidente socialista de gobierno (2004 y 2011) contó con empresas en los Estados Unidos, según las primeras informaciones que se desprenden de la colaboración que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) presta a la Policía Nacional española.

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También conexiones en Dubái, Emiratos Árabes, China, y países europeos. Todo con la finalidad de eludir cualquier tipo de seguimiento que pudiera poner en evidencia sus irregulares operaciones financieras, arroja la decisión de unas 80 páginas que se deriva de la investigación penal.

“Este escándalo puede ser la madre de todas las tramas de corrupción que rodean al gobierno español y en EEUU le estaban haciendo seguimiento a Rodríguez Zapatero desde hace muchos meses”, confirma Juan José Núñez, economista y presidente del Partido Popular (PP) español en los Estados Unidos, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Y apunta que “es apenas un poquito de la punta del iceberg de lo que seguramente será más grande”.

Núñez, radicado en Miami, asegura que en las próximas semanas saldrán a la luz más detalles de la corrupción internacional “de este personaje indigno de haber sido presidente de gobierno de España”.

José Luis Rodríguez Zapatero ante la justicia

El 19 de mayo pasado, Rodríguez Zapatero fue imputado por el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional española, de haber “liderado” una organización criminal de tráfico de influencias y falsedad documental en un complejo entramado de blanqueo de dinero en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra por unos 61 millones de dólares (53 millones de euros) aprobados por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, en 2021.

El expresidente de gobierno y allegados habrían obtenido irregularmente comisiones por 2,26 millones de dólares (1,95 millones de euros), según la investigación por la cual Rodríguez Zapatero deberá declarar en junio próximo.

Según nuevas informaciones, las operaciones ilícitas no solo involucran a las dos hijas de Rodríguez Zapatero, sino además a su esposa Sonsoles Espinoza y a su secretaria Gertrudis Alcázar, luego de que la Policía Nacional en una requisa ordenada por el juez halló joyas de alto valor en una caja fuerte del despacho profesional del expresidente, como supuestos “regalos de viaje”.

Como intermediario del socialista español aparece Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, quien llegó a controlar un red de 39 sociedades para el supuesto blanqueo y a quien se le descubrió una empresa en las Islas Vírgenes que controlaba una cartera de valores de cientos de miles de dólares, según la investigación.

Martínez aparece también como representante legal de la sociedad Idella Consulenza Strategica, que suscribe el contrato para el cobro de la comisión de 530,000 euros de Plus Ultra, y también casa matriz para las operaciones en el extranjero.

El proceso judicial, reactivado en 2023 al robustecer la fiscalía nuevos indicios, representa un escándalo de proporciones inéditas en el país, con repercusión internacional, que ha puesto en vilo el mandato de Sánchez, en medio de la creciente polarización política, y que al mismo tiempo “demuestra muy claramente que la impunidad no existe en España porque hay instituciones independientes”, dice Núñez.

Red ilícita toca a EEUU

Entre las conexiones internacionales mencionadas por el juez Calama en su decisión se encuentra la de la compañía Thinking Heads Group SL, con sucursal en EEUU, bajo sospecha de haber sido usada en los manejos financieros para el rescate de Plus Ultra, según publicaciones.

Esta empresa habría realizado casi 40 pagos de más de 600,000 euros a la consultora española Análisis Relevante, administrada por Martínez, señalado además de estar vinculado al círculo de Venezuela

El juez Calama también señaló en su dictamen que los principales clientes de la empresa Softgestor son sociedades radicadas en EEUU y vinculadas con Venezuela, lo cual se desprendería de un análisis sobre información tributaria y por lo cual está investigada la representación legal, se informó.

El DHS habría colaborado en esta investigación.

“Quién sabe si Maduro, el “Pollo” Carvajal o los propios hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez que son tan cercanos a Rodríguez Zapatero hayan dado información a EEUU”, acota Núñez, al comentar sin mucho detalle las investigaciones sobre conexiones con EEUU.

No obstante, dice estar convencido de la colaboración “muy cercana de trasvase de información” entre España y EEUU, y advierte que las autoridades estadounidenses no pueden abrir una causa a Rodríguez Zapatero “si no hay registrada unas comisiones ilegales, una actividad delictiva aquí”.

José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez en 2022 web_ AFP

Investigación en marcha

Acota, sin embargo, que la información sobre las conexiones indica que “ya hay una investigación en marcha y no hay quien la pare, sobre todo en EEUU”.

En este contexto, no parece casual que Rodríguez Zapatero haya sido imputado un día después de que autoridades de Caracas, a cargo de la jefa encargada Delcy Rodríguez, hayan entregado a la justicia de EEUU al empresario colombiano y de operaciones financieras del régimen de Maduro, Alex Saab, tras meses de estar “retenido” e investigado por segunda vez por blanqueo de dinero y por lo cual está preso en Florida.

“Parece ser que hay un banco de Miami en los que se han producido ingresos y se está hablando de más de un millón de dólares por parte de uno de los testaferros de Zapatero”, afirma.

“Aunque el nombre de Zapatero ya había salido en investigaciones precedentes, lo importante es ahora demostrar que, de manera indirecta, a través de uno de los testaferros, hay comisiones pagadas en un banco de EEUU. Pero, aunque todavía hay muy poca información, es muy clara”.

“Si eso se prueba, yo creo que EEUU estaría en disposición, al igual que España, de enjuiciarlo”, añade el político español.

Justicia recta

Puntualiza que en EEUU, como se ha visto en otros casos como Venezuela, las autoridades y la policía “no se andan con tonterías”. “Si tienen investigaciones e indicios de que algo ilegal está pasando en territorio americano no sueltan al sospechoso hasta que lo enjuician. Y yo creo que eso es lo que puede pasar”.

El directivo del PP asegura que la “dimensión de todo este tema es muy, muy grande” con base a informaciones de medios a escala internacional.

Rodríguez Zapatero habría ordenado la constitución de la sociedad off-shore Landside Dubai Fzco (o Landside Middle East Fzco), en Dubai, en 2021, con participación mayoritaria de la empresa Idella y con un plan de obtener tres millones de dólares en cinco años, según el auto judicial. Estaba a cargo del militante del PSOE en Madrid, Tomás Guerrero Blanco, director de una organización dedicada a certificar animales que comen los musulmanes, se informó.

Con un plan similar, Martínez, mano derecha de Rodríguez Zapatero ofrecía servicios de consultoría profesional para hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos, país en la que se orientaba a empresas interesadas en invertir en Latinoamérica, según la investigación en la que fue clave la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Pero Dubai habría sido destino de una operación singular, según información reciente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española.

A esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos fueron trasladadas ”varias toneladas de oro” desde una entidad financiera de Venezuela, a través de la compañía aérea de Reino Unido Coyne Airways, y el operador habría sido el venezolano Rodolfo Reyes Rojas, fundador de Snip Aviation SL, accionista de control de Plus Ultra y domiciliado en Madrid, reveló un medio español.

La operación habría servido para blanquear oro venezolano y al mismo tiempo burlar el rastreo de fondos para Plus Ultra.

Filón político

“Por la conexión evidente y muy grande con Rodríguez Zapatero, este asunto le va a hacer muchísimo daño a Pedro Sánchez, y no estamos hablando ya de la presunta corrupción de su mujer o de su hermano o de los secretarios generales del partido de Sánchez, sino de Zapatero, el mentor y el consejero”, apunta Núñez.

Tras recordar que el presidente de gobierno español manifestó su abierto apoyo a Rodríguez Zapatero en una interpelación que le hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descartó que con el tiempo quede implicado también Pedro Sánchez, “por todo el daño que estos dos personajes siniestros de la izquierda española han hecho al país”.

Afirma que por todo lo ocurrido el gobierno de Sánchez “está ya de sobra y tiene que convocar elecciones”.

Considera que las actuaciones de la policía y del juez en la investigación no solo muestran “un mazazo, un golpe en la mesa cuando tenían ya todas las pruebas”, sino también que en España no existe impunidad.

“Si se tenían dudas en algún momento, por las presiones tan fuertes que el gobierno de España hace sobre los jueces que investigan o dictan sentencias o sobre periodistas independientes, esto es una demostración de la separación de poderes en España y nos da esperanza de que las instituciones se respetan, y que tarde o temprano quien la hace la paga. No importa que seas de derecha, de izquierda o de centro”, asevera el político español.

FUENTE: Juan José Núñez, economista y presidente del PP español en los Estados Unidos, con información de abc.es; okdiario.com

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