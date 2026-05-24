domingo 24  de  mayo 2026
CINE

Dos dúos ganan premio a Mejor Actor y Mejor Actriz en Cannes

El Festival concedió este sábado los premios de mejor interpretación a dos dúos: Emmanuel Machia y Valentin Campagne, y Virginie Efira y Tao Okamoto

La actriz japonesa Tao Okamoto (izquierda) y la actriz belga Virginie Efira celebran en el escenario tras ganar ex aequo el premio a la Mejor Actriz por la película Soudain (De repente) durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.

La actriz japonesa Tao Okamoto (izquierda) y la actriz belga Virginie Efira celebran en el escenario tras ganar ex aequo el premio a la Mejor Actriz por la película "Soudain" (De repente) durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.

AFP / Sameer AL-DOUMY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CANNES.- El Festival de Cannes concedió este sábado los premios de mejor interpretación a dos dúos: Emmanuel Machia y Valentin Campagne por Coward en la categoría masculina y Virginie Efira y Tao Okamoto por Soudain en la femenina.

Dos de los premiados son actores debutantes: el belga Macchia, que hasta hace unos meses no había actuado profesionalmente, y la japonesa Okamoto, que asumía su primer gran papel en la gran pantalla.

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Macchia y su compañero de reparto francés, Campagne, fueron distinguidos por su interpretación de dos soldados de la Primera Guerra Mundial que se enamoran en Coward, de Lukas Dhont.

"Espero de verdad que esta película ayude a los jóvenes, tanto chicos como chicas, a quererse a sí mismos y a aceptarse tal y como son", dijo Macchia al recibir el premio de manos de la actriz estadounidense Geena Davis.

Hace apenas unos meses este joven de 20 años no había pisado un escenario ni actuado ante una cámara. Era un estudiante de paisajismo cuya vida, según él mismo contó, quedó "intrínsecamente cambiada" por el rodaje.

Mejor interpretación femenina

Del lado femenino, la conocida actriz belga Virginie Efira y la japonesa Okamoto fueron premiadas conjuntamente por su trabajo en Soudain, un alegato utópico anticapitalista firmado por el director japonés Ryusuke Hamaguchi.

En el filme, Efira interpreta a la directora de una residencia de ancianos que intenta humanizar su institución cuando conoce a una directora de teatro japonesa, enferma de un cáncer incurable, encarnada por Okamoto.

Efira, de 49 años, aprendió japonés para este papel. La actriz figuraba también en otra de las películas en competición este año, Histoires parallèles, del iraní Asghar Farhadi.

A su lado, la japonesa Tao Okamoto, modelo de 41 años, asume su primer gran papel en el cine con Soudain.

"Ryusuke nos hizo vivir una aventura... no, una aventura es una palabra demasiado pequeña; fue una experiencia de vida que quedará grabada para siempre", declaró Efira al recibir su premio.

FUENTE: AFP

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