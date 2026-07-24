viernes 24  de  julio 2026
Florida

TPS para los venezolanos a un mes del doble sismo, el pedido desde Doral

Al cumplirse un mes del doble sismo que devastó parte de Venezuela, organizaciones del exilio reclamaron protección migratoria y una distribución transparente de la ayuda

Helene Villalonga, presidenta de Amavex.

Helene Villalonga, presidenta de Amavex.

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

DORAL.- Organizaciones venezolanas del sur de la Florida renovaron este viernes su llamado al presidente Donald Trump para que conceda una nueva designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los ciudadanos de ese país que permanecen en Estados Unidos, al cumplirse un mes de los terremotos que dejaron miles de muertos y una extensa destrucción en Venezuela.

El reclamo fue planteado durante un acto organizado por la Asociación Multicultural de Activistas ‘Voz y Expresión’ (AMAVEX) en Downtown Doral Park, con la participación de su presidenta, Helene Villalonga; el concejal de Doral Rafael Pineyro; y José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), entre otros activistas.

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Villalonga afirmó que la tragedia no solo continúa abierta por el número de víctimas y familias sin vivienda, sino también por la falta de información verificable, la desorganización y las dificultades para que la asistencia llegue directamente a quienes la necesitan.

“Hoy no venimos únicamente a recordar una tragedia. Venimos a impedir que el mundo la olvide”, manifestó la activista, quien pidió que la ayuda humanitaria pueda ingresar y distribuirse “sin obstáculos, sin discriminación política y mediante mecanismos independientes”.

Una petición presentada desde junio

Las mismas organizaciones habían solicitado una nueva protección migratoria apenas dos días después de los terremotos del 24 de junio. Villalonga recordó que el pedido formal fue presentado el 26 de junio y que, hasta este viernes, no habían recibido una respuesta de la Casa Blanca.

“El TPS no es solamente una medida migratoria. Es una protección humanitaria que permitiría a miles de venezolanos continuar trabajando legalmente, sostener a sus familias y contribuir al envío de recursos y ayuda hacia Venezuela”, sostuvo.

Colina reiteró que el regreso seguro de ciudadanos venezolanos no resulta viable bajo las actuales condiciones y defendió, además del TPS, la posibilidad de que el Ejecutivo autorice una Salida Obligatoria Diferida que suspenda temporalmente las deportaciones. Esa alternativa ya había sido planteada por VEPPEX durante la primera conferencia de prensa celebrada tras la catástrofe.

Pineyro destacó el papel asumido por Doral en la cadena de solidaridad, desde los centros de acopio hasta el traslado de cargamentos, y señaló que la Ciudad mantiene su compromiso con las familias afectadas.

Asimismo, llamó a mantener la movilización solidaria más allá de la atención inicial provocada por los terremotos y destacó la necesidad de que autoridades locales, organizaciones y residentes continúen unidos para respaldar a los damnificados y evitar que la emergencia venezolana caiga en el olvido.

El legislador también respaldó el acto conmemorativo como una forma de mantener la emergencia en la agenda pública.

Rafael Pineyro, concejal de Doral.

Rafael Pineyro, concejal de Doral.

Miles siguen necesitando asistencia

Según el balance citado por AMAVEX, los terremotos han dejado 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 damnificados. Más de 23.000 personas permanecen en campamentos transitorios, mientras cientos de edificios sufrieron daños o colapsaron. Los balances continúan aumentando durante las labores de búsqueda e identificación de víctimas.

Villalonga también señaló que todavía no existe una cifra oficial verificable sobre sobrevivientes con amputaciones o discapacidades permanentes, ni sobre la cantidad de niños que quedaron huérfanos. Alertó, además, sobre los riesgos de desplazamiento, explotación, violencia y trata de personas entre los menores.

Una evaluación del Banco Mundial calculó en aproximadamente 19.600 millones de dólares los daños físicos directos. UNICEF estima que 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños, necesitan asistencia humanitaria como consecuencia de la catástrofe.

“La solidaridad ciudadana no puede sustituir la responsabilidad del Estado”, advirtió Villalonga. La dirigente cerró con tres exigencias: que las víctimas no sean olvidadas, que la ayuda llegue con transparencia y que los venezolanos en Estados Unidos reciban protección temporal.

“Mientras exista un venezolano esperando ayuda, seguiremos alzando nuestra voz”, concluyó.

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