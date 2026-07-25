"Doy fe de que Chávez perdió el revocatorio en Venezuela en 2004", afirma diplomático ante informe de la CIA

En Venezuela, Jorge Rodríguez, a cargo del ministerio de Comunicación e Información suscribió las garantías electorales frente a la presidenta del CNE, Tibsay Lucena, para las elecciones de 2028.

ESPECIAL .- En un momento crucial para el futuro político de Estados Unidos y Venezuela , el gobierno de Donald Trum p hizo público un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA , por sus siglas en inglés) elaborado en junio pasado, que señala manipulación de los resultados en las elecciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante casi dos décadas.

El documento desclasificado, que resume en seis páginas información de inteligencia entre 2004 y 2024 con tachaduras en algunos párrafos, plantea controversias de larga data sobre la falta de transparencia electoral en procesos en los que operó la empresa británica de tecnología Smarmatic, pero no revela pruebas de fraude.

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“Yo puedo dar fe de que Chávez perdió el revocatorio 6 a 4 y después terminaron manteniendo el resultado al revés”, afirma el exembajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochez, al ser consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS como observador del referéndum convocado en 2004 para decidir si el presidente de izquierda se mantenía en el poder.

“La oposición era mayoritaria en los lugares de votación”, agrega.

La CIA sobre Venezuela

Para Cochez, crítico constante de los procesos electores organizados por el chavismo por “fraudulentos”, no es nueva la mención de Smarmatic, suministradora de servicios automatizados al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano en la mayoría de comicios, en el informe de la CIA que comenta con recelo.

“Todo eso debió haber sido conocido por los Estados Unidos en su momento”, acota.

Y tampoco le es ajeno el nombre de Jorge Rodríguez, quien fue jefe de la Junta Electoral Nacional, rector y presidente del organismo (2004 -2006) y hombre clave desde diversos cargos en el modelo escogido para los comicios del chavismo.

“Aunque el anuncio de los resultados de 2004 los hizo el rector del CNE Francisco Carrasquero, definitivamente Rodríguez ha estado en todos esos procesos”, asegura el diplomático panameño.

El informe de inteligencia menciona que Smarmatic se retiró del mercado electoral venezolano un año después de denunciar en un comunicado que la írrita elección de la Constituyente en 2017, organizada por el régimen de Nicolás Maduro tras ser disuelta la Asamblea por un dictamen judicial, “infló” la participación en más de un millón de votos.

Elecciones en duda

La desclasificación del informe de la CIA con el título Summary of Select Intelligence Reporting from 2004-2020 on Venezuela’s Electronic Voting Manipulation Capabilities fue confirmada por el presidente Trump en la Casa Blanca el 17 de julio pasado, durante una alocución que enfocó en sus dudas sobre el sistema electoral estadounidense y su vulnerabilidad, a cuatro meses del medio año.

“Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela", dijo Trump, en referencia a las operaciones del chavismo para mantenerse en el poder según el reporte de inteligencia que también ha sido comentado por experimentados exagentes de la CIA.

Algunos de ellos sostienen que los señalamientos que hace la CIA sobre los resultados electorales responden “a otros factores más allá” de la manipulación electrónica de los comicios.

El documento hace referencia a la vulnerabilidad del sistema electoral debido a la escasa capacidad de supervisión de las fuerzas políticas opositoras y el control centralizado del CNE en las elecciones de 2013 que habría ganado Maduro.

Poco antes, en octubre de 2012, Chávez había resultado electo presidente con el 55,07 % del total de votos, con una diferencia de poco más de un millón de votos frente a Henrique Capriles, candidato de la oposición, con el 44,31%, pero tuvo que dejar el poder por el cáncer.

Por denuncias sobre la falta de institucionalidad y la concentración de poderes en el Ejecutivo en plena sesión del Consejo Permanente de la OEA, Cochez fue destituido como embajador de Panamá aquel año, según recuerda.

Intereses a la vista

“Yo viví una experiencia muy particular en enero de 2013 cuando hice la denuncia sobre lo que estaba pasando en Venezuela, en la OEA, y esto ocasionó mi destitución como embajador para ese entonces. Primero, recibí una llamada de la Cancillería panameña que me dijo que la embajada de los Estados Unidos no quería que se tocara el tema de Venezuela”.

“Yo me arriesgué y asumí las consecuencias, y me destituyeron porque o era Nicolás Maduro o Guillermo Cochez, y yo no representaba a nadie; el otro representaba en ese momento a un gobierno que tenía relaciones comerciales con Panamá”, dice.

La OEA estaba a cargo del chileno José Miguel Insulza en la secretaría general, a quien el diplomático panameño también criticó por sus vinculaciones con el régimen de Venezuela.

“La política de los Estados Unidos se fundamenta en intereses y en ese momento Chávez era lo que le interesaba mantener”, subraya Cochez al comentar sobre aquellos episodios en el contexto del informe de la CIA.

El documento señala también manejos de corrupción entre directivos de Smarmatic y el régimen chavista, la entrega de credenciales de cuerpos de inteligencia sin control.

Efectos sobre futuros comicios

A pesar de que el reporte de inteligencia aclara que “no se pudo confirmar un fraude electrónico a gran escala” ni detalla anomalías sobre algunos comicios en particular, la pregunta que observadores se plantean es qué efectos puede tener de cara a las posibles elecciones que el gobierno de Trump ha anunciado para Venezuela, a la luz de su plan de tres fases.

Mientras, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, atendió la convocatoria de la jefe del parlamento opositor de 2015, Dinorah Figuera, para definir el 1 de agosto la “agenda conjunta” en materia electoral, con el impulso de EEUU.

“El efecto que tiene ese informe en definitiva es que el gobierno de Trump tiene que terminar con lo que hoy gobierna a Venezuela, porque no pueden poner a dirigir unas elecciones a quienes han manipulado los resultados”, sostiene Cochez. Y asegura que lo mismo debe funcionar para la economía.

“No va a haber cambio económico ni inversiones extranjeras hasta que no haya un cambio de sistema político en Venezuela, y menos en el caso de Jorge Rodríguez que ha tenido tanto que ver con todo lo de Smartmatic y el sistema electoral”, según advierte el diplomático de Panamá.

FUENTE: Entrevista a embajador Guillermo Cochez, representante de Panamá en la OEA (2013)