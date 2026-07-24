¿Desplegaría EEUU bombardeos a "gran escala" nuevamente en Irán?

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.

Foto del Departamento de Defensa de Estados Unidos muestra a un bombardero B-2 volando en un lugar no revelado

Aviones de Israel, Arabia Saudí y Bahréin, todos ellos aliados de EEUU y enfrentados a la República Islámica de Irán, escoltaron al bombardero estadounidense.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó el viernes que aún no había decidido si iba a lanzar bombardeos de gran envergadura contra Irán, ya que sus dirigentes se están volviendo "cada vez más serios" en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Trump hizo estas declaraciones mientras la prensa estadounidense informaba de una reunión celebrada el viernes por la mañana entre el presidente y sus asesores más cercanos para estudiar una operación militar a gran escala en Irán.

Conflicto EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

EEUU Trump califica al comunismo como un fracaso y reafirma su rechazo al modelo socialista

Cuando unos periodistas le preguntaron si había tomado una decisión al respecto, respondió: "No, no he tomado ninguna".

"De hecho, estamos hablando con ellos en este momento", continuó Trump.

"Se están volviendo cada vez más serios con el paso de los días, quizá por una razón evidente", explicó.

Irán con dos opciones

Para el presidente estadounidense, Irán tiene la opción de cerrar un acuerdo con Washington o enfrentarse a "un nivel mucho peor" de bombardeos, y ello después de casi dos semanas de ataques diarios que han dejado sin efecto la tregua.

"Estamos listos, preparados para actuar, pero estamos hablando con ellos, así que mientras estemos hablando... Veremos qué sale de ahí. Creo (...) que están muy serios. ¡Y deberían estarlo!", dijo el mandatario republicano.

El mandatario insistió en que los iraníes a veces "no quieren admitir que quieren llegar" a una resolución del conflicto, que ha escalado en las últimas dos semanas con continuos ataques, la reimposición del bloqueo estadounidense a las costas iraníes y la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz.

"Quieren hacerse los duros, pero sí quieren llegar a un acuerdo. Estamos hablando con ellos en este preciso momento", agregó.

Trump advirtió que en su opinión, los negociadores persas "están mostrando una seriedad muy superior a la que se había visto antes".

"Pero eso no significa que vayamos a lograrlo. Veremos qué sucede. Pero siempre prefiero esa alternativa", indicó el republicano, que ha amenazado con destruir puentes e instalaciones eléctricas en todo el país, incluida la capital Teherán, si la Guardia Revolucionaria iraní sigue atacando petroleros en el estrecho de Ormuz.

¿Presionado por las elecciones?

También afirmó que no está presionado por las próximas elecciones legislativas de noviembre. "No tengo prisa. Tenemos que hacerlo bien", aseguró.

El líder estadounidense declaró la víspera al portal Axios que está considerando lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica, mayor a la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra actual.

Este viernes se reunió con sus principales asesores mientras evalúa si intensifica la guerra contra Irán, según publica The New York Times.

Horas antes, afirmó en su red Truth Social que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería "muy malo" para ambos países.

Al menos 18 militares estadounidenses han muerto en la guerra, cuatro de ellos en la reciente escalada.

FUENTE: Con información de de AFP y EFE