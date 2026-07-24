viernes 24  de  julio 2026
Conflicto bélico

¿Desplegaría EEUU bombardeos a "gran escala" nuevamente en Irán?

Trump afirmó que no está presionado por las próximas elecciones legislativas de noviembre. "No tengo prisa. Tenemos que hacerlo bien", en alusión a Irán

Aviones de Israel, Arabia Saudí y Bahréin, todos ellos aliados de EEUU y enfrentados a la República Islámica de Irán, escoltaron al bombardero estadounidense.

Aviones de Israel, Arabia Saudí y Bahréin, todos ellos aliados de EEUU y enfrentados a la República Islámica de Irán, escoltaron al bombardero estadounidense.

AP
Foto del Departamento de Defensa de Estados Unidos muestra a un bombardero B-2 volando en un lugar no revelado

Foto del Departamento de Defensa de Estados Unidos muestra a un bombardero B-2 volando en un lugar no revelado

AFP
Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.

US AIRFORCE/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó el viernes que aún no había decidido si iba a lanzar bombardeos de gran envergadura contra Irán, ya que sus dirigentes se están volviendo "cada vez más serios" en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Trump hizo estas declaraciones mientras la prensa estadounidense informaba de una reunión celebrada el viernes por la mañana entre el presidente y sus asesores más cercanos para estudiar una operación militar a gran escala en Irán.

Lee además
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
EEUU

Trump califica al comunismo como un fracaso y reafirma su rechazo al modelo socialista
Buque de carga anclado cerca del estrecho de Hormuz, frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan.
Conflicto

EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

Cuando unos periodistas le preguntaron si había tomado una decisión al respecto, respondió: "No, no he tomado ninguna".

"De hecho, estamos hablando con ellos en este momento", continuó Trump.

"Se están volviendo cada vez más serios con el paso de los días, quizá por una razón evidente", explicó.

Irán con dos opciones

Para el presidente estadounidense, Irán tiene la opción de cerrar un acuerdo con Washington o enfrentarse a "un nivel mucho peor" de bombardeos, y ello después de casi dos semanas de ataques diarios que han dejado sin efecto la tregua.

"Estamos listos, preparados para actuar, pero estamos hablando con ellos, así que mientras estemos hablando... Veremos qué sale de ahí. Creo (...) que están muy serios. ¡Y deberían estarlo!", dijo el mandatario republicano.

El mandatario insistió en que los iraníes a veces "no quieren admitir que quieren llegar" a una resolución del conflicto, que ha escalado en las últimas dos semanas con continuos ataques, la reimposición del bloqueo estadounidense a las costas iraníes y la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz.

"Quieren hacerse los duros, pero sí quieren llegar a un acuerdo. Estamos hablando con ellos en este preciso momento", agregó.

Trump advirtió que en su opinión, los negociadores persas "están mostrando una seriedad muy superior a la que se había visto antes".

"Pero eso no significa que vayamos a lograrlo. Veremos qué sucede. Pero siempre prefiero esa alternativa", indicó el republicano, que ha amenazado con destruir puentes e instalaciones eléctricas en todo el país, incluida la capital Teherán, si la Guardia Revolucionaria iraní sigue atacando petroleros en el estrecho de Ormuz.

¿Presionado por las elecciones?

También afirmó que no está presionado por las próximas elecciones legislativas de noviembre. "No tengo prisa. Tenemos que hacerlo bien", aseguró.

El líder estadounidense declaró la víspera al portal Axios que está considerando lanzar un "ataque masivo" contra la República Islámica, mayor a la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra actual.

Este viernes se reunió con sus principales asesores mientras evalúa si intensifica la guerra contra Irán, según publica The New York Times.

Horas antes, afirmó en su red Truth Social que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería "muy malo" para ambos países.

Al menos 18 militares estadounidenses han muerto en la guerra, cuatro de ellos en la reciente escalada.

FUENTE: Con información de de AFP y EFE

Temas
Te puede interesar

Trump advierte a Rusia y China que no vendan armas a Irán

Mike Hammer acompaña en Bejucal la entrega de la ayuda enviada por EEUU

Autoridades de Costa Rica detienen al principal narco del país solicitado por EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes

Lehigh es una comunidad de amplio crecimiento en Florida.
MIGRACIÓN INTERNA

Lehigh Acres gana terreno entre quienes ya no pueden comprar una casa en Miami

Iliana Lavastida, directora de Diario Las Américas. 
OPINIÓN

La humildad, una virtud necesaria para quienes pretenden hacer Patria

FDA retira la Marketside Classic Iceberg Salad del mercado. 
ATENCIÓN CONSUMIDOR

FDA retira lechuga iceberg distribuida en Florida por riesgo de Cyclospora

Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio
EMERGENCIA

Búsqueda de desaparecidos no cesa, tras un mes de terremotos en Venezuela

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
EEUU/ANáLISIS

Trump reclama acción ante la vulnerabilidad del sistema electoral

Por Leonardo Morales
El periodista David Alandete, y la escritora Zoé Valdés. 
ENTREVISTA

David Alandete, de la trama rusa a Objetivo Venganza: "Cambió mi manera de observar el poder"

Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)
Crímenes

Venezuela anuncia su retiro "definitivo" de la Corte Penal Internacional; el organismo lanza advertencia

Aviones de Israel, Arabia Saudí y Bahréin, todos ellos aliados de EEUU y enfrentados a la República Islámica de Irán, escoltaron al bombardero estadounidense.
Conflicto bélico

¿Desplegaría EEUU bombardeos a "gran escala" nuevamente en Irán?

Imagen referencial.
DE REGRESO A CLASES

Miami-Dade dejará de ofrecer comidas gratuitas a todos los estudiantes