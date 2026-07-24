Venezuela anuncia su retiro "definitivo" de la Corte Penal Internacional

Fiscalía tiene su sede en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Foto del 14 de marzo de 2025)

CARACAS – El régimen venezolano, encabezado por la gobernante interina Delcy Rodríguez, notificó este viernes al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión "firme e irrevocable" de retirarse del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), iniciando así el proceso formal para abandonar ese organismo.

El anuncio se produjo el mismo día en que la Asamblea de los Estados Partes de la CPI destituyó a su fiscal jefe, Karim Khan, tras una investigación por presunta agresión sexual.

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Venezuela comunicó oficialmente su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional, que mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 durante la represión de manifestaciones y otras actuaciones atribuidas a organismos de seguridad del Estado bajo el mandato del ahora depuesto dictador, Nicolás Maduro.

El tribunal inició en 2018 un examen preliminar tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la presunta violación de derechos humanos en Venezuela.

Decisión "irrevocable"

"Por instrucciones de Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al artículo 127", escribió el canciller Félix Plasencia en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia venezolana sostuvo que la Corte ha actuado con un supuesto "sesgo geográfico", al concentrar sus investigaciones en países de África y América Latina.

"Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", afirmó Plasencia.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Investigación seguirá su curso

La notificación del retiro se produce mientras la Corte Penal Internacional mantiene abierta la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada por hechos ocurridos durante la represión de protestas antigubernamentales y otras denuncias de violaciones de derechos humanos.

Destituyen al fiscal Karim Khan

Horas antes del anuncio de Caracas, la Asamblea de los 125 Estados Partes de la CPI decidió destituir a su fiscal jefe, Karim Khan, acusado de presunta agresión sexual contra una integrante de su equipo, según confirmaron fuentes diplomáticas.

Khan había dejado sus funciones en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones, luego de la apertura de una investigación interna.

En una votación secreta celebrada en la sede de la ONU, en Nueva York, 82 Estados miembros respaldaron su destitución, superando ampliamente los 63 votos requeridos para aprobar la medida. El jurista británico ha negado las acusaciones.

Fiscal de la CPI, Karim Khan. Cortesía CPI

Khan recurrirá la decisión

Tras conocerse la votación, el abogado del exfiscal, Tayab Ali, anunció que su cliente impugnará la decisión de la Asamblea.

"El señor Khan impugnará la legalidad y la justicia de la decisión mediante todos los mecanismos legales disponibles", escribió el abogado en la red social X, al reiterar que el exfiscal rechaza las acusaciones formuladas en su contra.

El mes pasado, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, integrada por 21 miembros, había suspendido temporalmente a Khan mientras avanzaba la investigación disciplinaria, aclarando entonces que esa medida no prejuzgaba el resultado final del caso.

Durante su gestión, Khan impulsó investigaciones de alto perfil, entre ellas la solicitud de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza. También fue apartado previamente del caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, mientras se resolvía la investigación en su contra.

¿Qué ocurrirá ahora?

Conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, el retiro de Venezuela surtirá efecto un año después de que la notificación sea recibida oficialmente por el secretario general de la ONU.

Sin embargo, la salida del tratado no extingue las obligaciones asumidas por el Estado mientras fue parte del Estatuto, ni impide que la Corte Penal Internacional continúe investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos antes de que el retiro entre en vigor. Este punto ha sido reiterado por la propia CPI en casos anteriores de Estados que han denunciado el tratado.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS