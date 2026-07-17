El documental "Cuba's Eternal Night" vence en festival de cine libertario de Las Vegas

Flyer oficial del documental Cuba's Eternal Night. Captura de pantalla: Yoe Suárez

El largometraje documental Cuba's Eternal Night, bajo la dirección del cineasta Jordan Allott, obtuvo el Gran Premio Anthem junto al galardón de Mejor Largometraje Documental en el prestigioso festival de cine libertario celebrado en Las Vegas, Nevada.







Esta producción cinematográfica, completada tras un exhaustivo proceso de filmación y edición extendido por tres años, sumerge al espectador en los relatos de ciudadanos cubanos afectados por el régimen socialista de la isla. La narrativa rescata el valor de manifestantes del histórico movimiento del 11 de julio y recopila testimonios directos de figuras de la disidencia como Raúl Macías López, Camila Acosta, Ariadna Mena Rubio, el padre Alberto Reyes y Emilio Román, incluyendo familiares de personas detenidas durante las protestas de La Güinera.

La obra tuvo su estreno mundial oficial durante la cuadragésima segunda edición del Festival de Cine de Miami. Desde ese momento, los productores mantienen una agenda de difusión activa con exiliados de diversas latitudes y estudiantes universitarios de Estados Unidos y Colombia, consolidando este material visual como una pieza fundamental para salvaguardar la memoria histórica de una nación en busca de libertad.

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