viernes 17  de  julio 2026
CINE

El documental "Cuba's Eternal Night" vence en festival de cine libertario de Las Vegas

Esta producción cinematográfica, completada tras un exhaustivo proceso de filmación y edición extendido por tres años, sumerge al espectador en los relatos de ciudadanos cubanos afectados por el régimen socialista de la isla

Flyer oficial del documental&nbsp; Cubas Eternal Night.&nbsp;

Flyer oficial del documental  Cuba's Eternal Night. 

Captura de pantalla: Yoe Suárez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El largometraje documental Cuba's Eternal Night, bajo la dirección del cineasta Jordan Allott, obtuvo el Gran Premio Anthem junto al galardón de Mejor Largometraje Documental en el prestigioso festival de cine libertario celebrado en Las Vegas, Nevada.

Esta producción cinematográfica, completada tras un exhaustivo proceso de filmación y edición extendido por tres años, sumerge al espectador en los relatos de ciudadanos cubanos afectados por el régimen socialista de la isla. La narrativa rescata el valor de manifestantes del histórico movimiento del 11 de julio y recopila testimonios directos de figuras de la disidencia como Raúl Macías López, Camila Acosta, Ariadna Mena Rubio, el padre Alberto Reyes y Emilio Román, incluyendo familiares de personas detenidas durante las protestas de La Güinera.

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