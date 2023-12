El rol fundamental de las ciudades en la lucha contra el cambio climático

Desde su perspectiva como exalcalde y experto en cambio climático, Rodas aborda críticamente las recientes normativas, destacando la significativa inclusión de ciudades y gobiernos locales como destinatarios directos de recursos.

HUELLA ZERO: ¿Cómo ha sido el progreso en el tema de financiamiento, especialmente en la aprobación y puesta en marcha del fondo de daños y pérdidas?

MAURICIO RODAS: Ha sido prometedor en el tema de financiamiento por un aspecto fundamental y es que finalmente se aprobado. Es un esquema que permite poner operativo el fondo de daños y pérdidas. Recordemos que en la COP27 en Egipto se aprobó la creación de fondos, sin embargo, no existían reglas para su operación y ahora existe ya una hoja de ruta, una guía y ese es un aspecto positivo para destacar.

HZ: ¿Cuáles son los criterios que, como exalcalde de Quito y experto en el ámbito de ciudades y combate al cambio climático, considera importantes al evaluar las normas recientemente aprobadas?

MR: En estas normas, que se aprobaron para la operación del fondo de daños y pérdidas, se señala explícitamente que una parte de los recursos de dicho fondo deberá canalizarse de manera directa a la ciudades y gobiernos nacionales. Es un hecho que se va a destacar porque tradicionalmente los gobiernos nacionales eran los receptores de estos recursos y no las ciudades y esto aborda un tema fundamental y es que nos enfrentamos a un sistema financiero que fue diseñado para países, no para ciudades. Sin embargo, hoy en día son las ciudades las que tiene la mayor carga en el combate de cambio climático. Porque en las ciudades es donde se genera más del 70% de las emisiones de CO2 y sin un rol efectivo en el combate de cambio climático será imposible para los países cumplir con el acuerdo de París. Para que las ciudades cumplan con ese rol efectivo se necesitan recursos, recursos a los que no pueden acceder bajo la actual arquitectura financiera mundial porque fue diseñado en los años 40’s cuando el mundo no estaba tan urbanizado como hoy.

HZ: ¿Cuáles son los principales criterios que considera esenciales al asignar recursos dentro de la financiación climática para el desarrollo de proyectos destinados a combatir el cambio climático?

MR: La financiación climática es un cúmulo de recursos que se debe destinar para el desarrollo del proyecto del combate del cambio climático. Es decir, aquellas iniciativas que se enfoquen en mitigar los efectos del cambio climático, en el sentido de reducir la emisión de CO2 o proyecto de adaptación. Aquellos que permiten adaptarse y construir resiliencia frente a un clima que está cambiando y que está generando catástrofes naturales cada vez más devastadoras.

HZ: Además, al destacar el reconocimiento del papel de las ciudades como receptores directos, ¿cómo ve la aplicación práctica de estas decisiones en comparación con experiencias pasadas donde decisiones similares no se llevaron a cabo?

MR: Es positivo que se reconozca el rol de las ciudades como receptores directos, también espero que esto no quede solo en el papel y que se aplique en la práctica porque tenemos antecedentes de decisiones similares que no se han aplicado en la realidad y esperamos que eso no ocurra y estaremos vigilantes.