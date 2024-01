Estudio: algunos corales se adaptan de forma compleja y variada a la crisis climática

Estas pérdidas pueden conducir a disminuciones en la biodiversidad y la función de los ecosistemas que también afectan a la sociedad humana, que depende de los innumerables servicios que brindan los arrecifes de coral en funcionamiento.

Sin embargo, una reciente investigación realizada en la Universidad de Pensilvania revela que de maneras complejas y variadas los corales se están adaptando o luchando por adaptarse a las temperaturas del entorno oceánico que cambia constantemente.

Los investigadores estudiaron, durante casi una década, dos especies de coral dominantes en la Bahía de Kaneohe en Oahu, Hawaii: el coral arroz, Montipora capitata, y el coral dedo, Porites compressa, para comprender mejor su adaptabilidad a los efectos del cambio climático.

Detallaron que estos corales estuvieron sujetos a importantes olas de calor marinas en 2014, 2015 y 2019. Lo que permitió una oportunidad única para identificar individuos de cada especie resistentes y susceptibles al blanqueamiento y luego observar sus respuestas al estrés por calor repetido, precisaron.

Esta decoloración se produce cuando un incremento prolongado de las temperaturas del mar provoca que se quiebre la relación simbiótica entre los corales y sus zooxantelas (algas). Posteriormente, el coral expulsa a las zooxantelas, pierde su color (decoloración) y se vuelve débil.

Resistencia de los corales

Los hallazgos muestran la resiliencia de algunos corales y al mismo tiempo subrayan la vulnerabilidad de otros, sugieren en un artículo sobre el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Hicimos un seguimiento de más de 40 grandes colonias de coral durante diez años y descubrimos que ciertas especies tienen una capacidad mejorada para soportar y recuperarse de posteriores olas de calor marinas después de sobrevivir a uno de esos eventos", señaló Katie Barott, autora del estudio y profesora asistente de biología en la Universidad de Pensilvania.

Algunos corales aumentaron la resistencia al blanqueamiento y demostraron una recuperación fisiológica, mientras que otros exhibieron un blanqueamiento estacional alarmante y una mortalidad acumulada sin estrés por calor después de sucesivas olas de calor.

El grupo de científicos del Laboratorio Barott encontró que los corales resistentes al blanqueamiento en ambas especies permanecieron pigmentados durante todo el período de estudio, lo que indica una forma persistente de tolerancia térmica.

Destacaron que aunque es alentador que los individuos resistentes al blanqueamiento de ambas especies permanecieran pigmentados durante toda la serie temporal, la pigmentación no necesariamente indicaba resiliencia fisiológica.

El equipo de Barott explicó que la especie de coral Montipora capitata, experimentó blanqueamiento constantemente y mostró una mortalidad significativa hasta tres años después de la última ola de calor, a pesar de cierta evidencia de aclimatación, mientras que las especies inicialmente sensibles de Porites compressa exhibieron una notable capacidad de recuperación y aclimatación, sin blanqueamiento ni mortalidad durante la tercera ola de calor y la mayoría de las métricas fisiológicas volvieron a la normalidad en un año.

La recuperación

Además, los resultados evidenciaron patrones de recuperación contrastantes entre los individuos de cada especie susceptibles al blanqueamiento después de las olas de calor.

Los expertos aseguraron que esta diferencia resalta un aspecto crítico de la resiliencia de los corales: la capacidad de sobrevivir al estrés por calor y recuperarse de él de manera efectiva.

Kristen Brown, investigadora postdoctoral en el Laboratorio Barott y autora del texto indicó que uno de los descubrimientos clave es el papel de la aclimatación. "Esto se refiere a la capacidad de algunos corales para adaptarse a temperaturas más altas, reduciendo así su susceptibilidad al blanqueamiento, un fenómeno en el que los corales expulsan las algas que viven en sus tejidos, provocando que se vuelvan blancos y aumentando el riesgo de muerte", enfatizó.

Los corales en las principales islas hawaianas han experimentado un aumento en las temperaturas de la superficie del mar en alta mar de 1,15 °C en los últimos 60 años, lo que llevó a tres eventos de blanqueamiento de corales sin precedentes en la última década.

A las puertas de un blanqueamiento de corales global

Una investigación anterior publicada el pasado 11 de octubre de 2023 en la revista PLOS Biology por investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa reflejó que para 2050 la mitad de los ecosistemas de arrecifes de coral en todo el mundo se enfrentarán permanentemente a condiciones inadecuadas, lo que provocará su deterioro.

Mientras que científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), dijeron en agosto del año pasado que el arrecife de coral frente a la costa sureste de Florida estaba experimentando un nivel sin precedentes de decoloración debido a que estaban expuestos al doble de la cantidad de estrés térmico que mata a los corales. Advirtieron que este fenómeno afectaría muy pronto al Caribe, y que un blanqueamiento de los corales global está a la vuelta de la esquina.

El equipo de Barott precisó que las respuestas de los corales al cambio climático son diversas y complejas, influenciadas por una variedad de factores, incluidas las características específicas de cada especie y la exposición pasada a factores estresantes ambientales.

A medida que el clima continúa cambiando, los corales supervivientes no sólo deben ganar tolerancia al calor sino también recuperarse rápidamente para mantener los servicios ecosistémicos críticos de los que dependen los humanos, manifestaron.

Identificación de sobrevivencia de corales

Finalmente, resaltaron que ahora, más que nunca, se necesitan estudios estacionales y a largo plazo para identificar corales que no solo pueden resistir y sobrevivir a eventos repetidos de estrés por calor, sino que también recuperan rápidamente los rasgos que definen el ecosistema para continuar brindando los servicios ecosistémicos críticos costeros.

Planean dar un siguiente paso al continuar monitoreando y explorando aspectos como el crecimiento de los corales, la calcificación y los impactos de las recurrentes olas de calor marinas.

FUENTE: Con información de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y Physics.Org