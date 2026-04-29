Corte Suprema de EEUU anula el mapa electoral de Louisiana

El Supremo de Estados Unidos anuló este miércoles el mapa electoral del Legislativo de Louisiana en otra derrota para los demócratas en su intento de jugar con los mapas electorales a su favor y ganar puestos en el Congreso para obtener la mayoría.

El Máximo Tribunal argumentó que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales , un éxito para los republicanos y otra gran derrota para la izquierda en el país.

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"Debido a que la Ley de Derechos Electorales no requería que Louisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del estado al crear el (mapa)", indicó en su sentencia la Máxima Instancia judicial.

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La decisión del Supremo limita así el rediseño de mapas electorales en todo el país por motivos raciales, al entender que la Ley de Derechos Electorales no exige que los estados creen distritos basados en este indicador.

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre en Estados Unidos y la redistribución de distritos que adelantan varios estados, el fallo podría ampliar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en alrededor de una veintena de escaños.

"Las distinciones entre ciudadanos únicamente por su ascendencia son, por su propia naturaleza, odiosas para un pueblo libre cuyas instituciones se fundan en la doctrina de la igualdad", se lee en la sentencia.

El caso impacta a todo el país en un año electoral donde los demócratas luchan a toda costa y por encima de todo para obtener el control de una de las Cámaras y entorpecer aún más las acciones y decisiones del presidente Trump.

Trump ha instado a los estados gobernados por el Partido Republicano a redibujar sus distritos electorales de cara a los comicios de medio mandato de noviembre como respuesta a las acciones de la extrema izquierda en los estados gobernados por la agenda "progresista" y "Woke".

Decisivas elecciones legislativas

La decisión es un nuevo revés para los demócratas, embarcados desde hace años en conquistar escaños en el Congreso en Washington mediante las trampas en la redistribución electoral de varios estados, esta vez antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El partido del presidente Donald Trump, en cambio, sale reforzado a corto, mediano y largo plazo.

Por seis votos contra tres, los de los jueces conservadores frente a los progresistas, la Corte concluyó que una ley emblemática que garantiza la representación electoral de las minorías, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), no obligaba a Luisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroestadounidense.

En consecuencia, el mapa electoral de este estado del sur "es una redistribución inconstitucional", afirmó el magistrado conservador Samuel Alito en la sentencia redactada en nombre de la mayoría.

En las elecciones de noviembre se renueva por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y los republicanos - de forma legal representativa y democrática, buscan mantener la mayoría en ambas Cámaras, entre otras cosas para proteger la gestión presidencial de Trump y su programa Make America Great Again.

Este proceso, que por ley se hace cada diez año y está basado en el censo decenal de población, se adelantó así cinco años en varios estados, empezando por Texas en 2025.

Algunos estados gobernados por los demócratas, como California, respondieron con iniciativas similares para rediseñar un nuevo mapa congresional favorable a su partido.

FUENTE: Con información de EFE.