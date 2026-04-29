Arrestan a exempleada tras irrumpir en club para adultos de North Miami Beach y atacar a un gerente

MIAMI. – Una bailarina exótica de 23 años fue arrestada luego de irrumpir en un club para adultos en North Miami Beach y agredir a un gerente durante un altercado que se desató tras su despido.

La detenida fue identificada como Princess Aaliyah Bell , quien enfrenta cargos por agresión agravada, asalto con arma mortal, resistencia a un agente sin violencia y proporcionar información falsa a las autoridades, según un informe policial.

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De acuerdo con el Departamento de Policía de North Miami Beach (NMBPD), el incidente ocurrió en el establecimiento Taboo, ubicado en el área de la calle 170 del noroeste, hasta donde acudieron agentes tras recibir reportes de disturbios.

Según la investigación, la mujer había sido separada de su puesto días antes debido a conflictos recurrentes con otros empleados. Aun así, se le permitió regresar al local para retirar sus pertenencias.

Al ingresar nuevamente, su conducta se tornó errática: corrió dentro del establecimiento, lanzó objetos y profirió insultos, lo que obligó al personal de seguridad a retirarla del lugar.

Minutos después, regresó portando una barra metálica de gran tamaño, con la que amenazó a quienes se encontraban en la entrada. En medio de la confrontación, el objeto impactó en la pierna de un empleado, causándole una lesión.

Cuando los oficiales llegaron, la sospechosa ya no estaba en el sitio. Fue localizada en las inmediaciones, cerca de una gasolinera, donde intentó evadir a los agentes antes de ser detenida tras una breve persecución.

Durante el procedimiento, proporcionó inicialmente la identidad de otra persona. Posteriormente, fue identificada correctamente mediante el proceso de registro.

El informe de arresto revela que Bell reside en Detroit y fue trasladada a un centro médico para una evaluación antes de su ingreso en la cárcel.

El caso continúa bajo investigación.