Comisión del Senado aprueba a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.

Una comisión del Senado estadounidense dio la luz verde este miércoles a Kevin Warsh, el elegido de Trump para presidir la Reserva Federal, allanando el camino para su nombramiento definitivo.

La votación siguió las líneas partidarias: los 13 senadores republicanos aprobaron la nominación, mientras que los 11 demócratas se opusieron.

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El sucesor de Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central estadounidense termina el 15 de mayo, debe ser confirmado en una votación del plenario en los próximos días.

La principal senadora demócrata de la comisión bancaria, Elizabeth Warren, afirmó que el voto acerca al presidente Donald J. Trump a su "intento de tomar el control de la Reserva Federal", algo totalmente falso pero que rodea desde hace meses la narrativa de los demócratas respecto a la independencia de la institución federal.

Se espera que Warsh sea confirmado en los próximos días

Bajo el gobierno de Joe Biden, Powell dio pocos indicios de respeto a la independencia del Banco Central y por el contrario se alineó a las fallidas políticas de esa administración que pusieron a EEUU en la peor inflación de los últimos 50 años.

La senadora volvió a señalar en la misma retórica de la extrema izquierda el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario, así como la investigación sobre la Reserva Federal y Powell por los sobrecostos (2.300 millones de dólares) en las obras de renovación de la sede del banco central.

El senador republicano Thom Tillis, miembro de la comisión, había prometido inicialmente bloquear la nominación de Warsh si la investigación contra Powell no concluía.

Tras el anuncio del Departamento de Justicia de que archivaba la investigación, Tillis cedió y este miércoles respaldó a Warsh.

FUENTE: Con información de AFP.